في 10 نقاط.. ملخص الأزمة في مدارس المتفوقين ورد فعل «التعليم» عليها

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وتنتهي اليوم الجمعة .

حالة من الغضب وعدم الرضا ، سادت بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2018 ، في مدارس المتفوقين ، خلال الأيام القليلة الماضية ، وذلك بعد تدني نسب النجاح بين الطلاب ، على مستوى الـ 9 مدارس الخاصة بالمتفوقين .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، في 10 نقاط ، ملخص الأزمة في مدارس المتفوقين ، وكيف تعاملت معها ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وهي كالتالي :

11. 44% نسبة الرسوب في النتيجة ، وذلك في مقابل 56% نسب نجاح .

2. أسئلة امتحانات طلاب مدارس المتفوقين ، جاءت من خلال بنوك للأسئلة .

3. تصحيح أوراق إجابات طلاب مدارس المتفوقين ، تم بشكل إلكتروني .

4. الدراسة في مدارس المتفوقين ، تقوم على البحث والمشروعات العلمية .

5. قبل عامين فقط ، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وضع الامتحانات ، وفي السابق ، كانت تأتي جاهزة ، من الولايات المتحدة الأمريكية .

6. انخفاض نسب النجاح ، دليل على عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمدارس المتفوقين ، وبتقييم الطلاب بشكل مستمر ، وهو الأمر الذي أكده ، أولياء أمور الطلاب .

7. لا توجد آلية واضحة لإدارة مدارس المتفوقين ، حيث طالب أولياء الأمور ، بخضوعها إلى مجلس الوزراء .

8. عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 3 اجتماعات ، لحل أزمة انخفاض المجاميع .

9. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة تصحيح كراسات إجابات الطلاب كافة ، والبالغ عددهم 679 طالبا .

10. لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى التصحيح اليدوي ، وذلك بهدف التأكد ، من عدم وجود أخطاء ، في برنامج التصحيح الإلكتروني .