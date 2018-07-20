«التعليم» تمد فترة التقديم في مدارس المتفوقين

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إنه نظرا للصعوبات ، التي واجهت بعض الطلاب ، خلال طباعة استمارات التقديم ، في مدارس المتفوقين ، في «!العلوم والتكنولوجيا » ، و« عين شمس » ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقدم للوزارة .

من جانبه ، أوضح رئيس قطاع التعليم العام ، الدكتور رضا حجازي ، بحسب بيان صحفي صادر عنه ، أنه تم مد فترة التقديم ، في مدارس المتفوقين ، في « العلوم والتكنولوجيا » ، و « عين شمس » ، حتى غدا السبت الموافق 21 يوليو من العام الحالي 2018 ، حتى الساعة الرابعة عصرا ، وذلك بغرض إتاحة الفرصة ، للطلاب ، للدخول على الموقع ، وطباعة الاستمارات المطلوبة للتقديم .

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