هل يمكن لـ«خريجي الثانوية العامة» تعديل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني؟

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وتنتهي اليوم الجمعة .

قد يفكر الكثير من خريجي الثانوية العامة 2018 ، هل بإمكانهم تعديل رغباتهم ، على موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بعد إدخالها ، أم لا ، وذلك خلال أيام المرحلة المحددة ، لتنسيق الثانوية العامة 2018 . موقع « مصر 365 » ، يجيب على هذا التساؤل ، في النقاط التالية .

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1. بإمكان الطالب تعديل رغباته التي أدخلها على موقع التنسيق الإلكتروني في أي وقت أراد .

2. متاح للطالب إدخال ما شاء من تعديلات ، على رغباته ، وعليه كذلك ، مراقبة الفترة الزمنية المحددة للمرحلة .

3. على الطالب مراقبة قواعد التوزيع الجغرافي جيدا ، على مواقع التنسيق .

4. موقع التنسيق يحاسب الطالب ، على آخر تعديل أدخله على رغباته .

5. لا بديل عن ملء استمارة الرغبات كاملة ، في 60 رغبة .

6. اطبع استمارة الرغبات بعد آخر تعديل أجريته عليها .

7. لا تنسى حفظ استمارة الرغبات ، بآخر تعديل أدخلته عليها .

8. حافظ جيدا على رقمك السري ، حيث إنه السبيل الوحيد للدخول إلى صفحة الرغبات .

9. راجع استمارة رغباتك جيدا ، وتأكد كذلك من الترتيب الذي تريده ، قبل الخروج من الموقع .

10. متاح لطلاب المرحلة الأولى ، التعديل على الرغبات التي أدخلوها ، على موقع التنسيق الإلكتروني ، حتى الساعة السابعة ، من مساء الجمعة المقبل .