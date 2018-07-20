مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2018 (تفاصيل)

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أعلن الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، قبل أيام ، ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 ، وأسماء أوائل طلاب الثانوية الأزهرية 2018 ، كما أجرى فضيلة الإمام الأكبر ، شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، اتصالا هاتفيا بأوائل الطلاب ، هنأهم فيه على تفوقهم ، وتمنى لهم مستقبلا ناجحا .

وينتظر طلاب الثانوية الأزهرية 2018 ، التعرف على الكليات المرجح لهم الالتحاق بها ، والتعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2018 ، للشعب الثلاث ، العلمية ، والأدبية ، والإسلامية .

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المؤشرات الأولية لتنسيق دخول الجامعات الخاصة ، في جامعة الأزهر ، يؤكد تراجع تنسيق دخول الجامعات الأزهرية هذا العام ، لكليات البنين والبنات ، نظرا لانخفاض نسب النجاح هذا العام ، بنحو 2% ، وذلك بنسبة نجاح ، بلغت 63.81% .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، تنسيق الشعب المختلفة للثانوية الأزهرية .

أولا : الحد الأدنى للقبول ، في كليات الأزهر ، في القسم الأدبي «بنين»:

اللغات والترجمة ، القاهرة ، شعبة الترجمة الفورية انجليزي ، انتظام 564 درجة.

اللغات والترجمة ، القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الانجليزية ، انتظام ، 556.5 درجة .

اللغات والترجمة ، القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية ، انتظام ، 548 درجة .

اللغات والترجمة ، القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام ، 534 درجة .

اللغات والترجمة ، القاهرة ، شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها ، انتظام ، 532 درجة .

اللغات والترجمة ، القاهرة ، تخصص عام ، انتظام ، 503 درجات .

اللغات والترجمة ، القاهرة ، شعبة دراسات إسلامية لغات إفريقية ، انتظام ، 483 درجة .

كلية الإعلام للبنين ، القاهرة ، انتظام ، 481 درجة.

اللغات والترجمة ، القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية ، انتظام ، 475 درجة .

الشريعة والقانون ، أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظام ، 452 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ، شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية (بمصروفات) ، انتظام ، 448 درجة .

كلية التربية ، بنين تفهنا الأشراف دقهلية ، تخصص عام ، انتظام ، 439 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، في تفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظام ، 419 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، طنطا ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظام ، 416 درجة .

كلية التربية بنين، في أسيوط ، انتظام ، 412 درجة .

كلية التجارة بنين ، في القاهرة ، تخصص عام ، انتظام ، 409 درجات .

كلية التربية بنين ، في تفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم ، انتظام ، 405 درجات .

كلية الشريعة والقانون ، في القاهرة، قسم الشريعة والقانون ، انتظــام ، 399 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، في دمنهور ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 398 درجة .

كلية التربية ، في القاهرة ، شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم ، انتظــام ، 396 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، في أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 377 درجة.

كلية الدعوة الإسلامية ، في القاهرة ، تخصص عام انتظــام ، 373 درجة .

كلية أصول الدين والدعوة ، فيذالزقازيق ، تخصص عام ، انتظــام ، 370 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، في تفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ،367 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، في أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 367 درجة .

كلية التربية بنين ، تفهنا الأشراف دقهلية ، ششعب الخدمة الاجتماعية ، انتظــام ، 365 درجة .

كلية الشريعة والقانون ، بتفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 363 درجة .

كلية أصول الدين والدعوة ، في أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 361 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، في المنصورة ، تخصص عام ، انتظــام ، 359 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، في طنطا ، تخصص عام ، انتظــام ، 356 درجة.

كلية التربية الرياضية للبنين ، في القاهرة ، انتظــام ، 356 درجة.

كلية اللغة العربية ، في المنصورة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 355 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دمياط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 355 درجة.

كلية التربية ، القاهرة ، شعبة التربية الفنية (رسم) ، انتظــام ، 353 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، دمنهور ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 352 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين ، ديدامون الشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 352 درجة.

كلية اللغة العربية ، أسيوط ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 349 درجة.

كلية اللغة العربية ، الزقازيق ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 349 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، دسوق كفر الشيخ ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 349 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية ، بنين أسوان ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 348 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ، قسم الشريعة والقانون ، انتســاب ، 347 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، طنطا ،شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 346 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية ، بنين أسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 345 درجة.

كلية أصول الدين ، القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 343 درجة.

كلية اللغة العربية في إيتاي البارود بحيرة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 343 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ،قسم الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 343 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين قنا ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 342 درجة.

كلية التربية في القاهرة ، شعبة الخدمة الاجتماعية ، انتظــام ، 341 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين ، ديدامون الشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 341 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دمياط ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 341 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، شبين الكوم ، تخصص عام ، انتظــام ، 337 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين قنا ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 337 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 336 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 336 درجة .

كلية اللغة العربية ، الزقازيق ، تخصص عام ، انتظــام ، 335 درجة.

كلية اللغة العربية ، أسيوط ، شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات ، انتظــام ، 335 درجة .

كليك اللغة العربية ، القاهرة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 335 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، الزقازيق ، تخصص عام ، انتســاب ، 335 درجة.

كلية التجارة بنين ، في القاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 335 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، دمنهور ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 335 درجة.

كلية التجارة بنين ، بالقاهرة ، شعبة التجارة باللغة الإنجليزية ، (بمصروفات) ، انتظــام ، 334 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، بتفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 333 درجة.

كلية اللغة العربية ، أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 332 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 331 درجة.

كلية اللغة العربية ، المنصورة ، تخصص عام ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين قنا ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 329 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، في أسيوط ، تخصص عام انتســاب ، 328 درجة.

كلية اللغة العربية ، أسيوط ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 328 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دمياط ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 327 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، المنصورة ، تخصص عام ، انتســاب 326 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين ديدامون الشرقية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية ، جرجا ، شعبة عامة ، انتظــام ، 324 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ، قسم الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 324 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية ، بنين أسوان ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 323 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية ، بنين أسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 323 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 323 درجة.

كلية اللغة العربية ، الزقازيق ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 321 درجة.

كلية اللغة العربية ، القاهرة ، تخصص عام. انتظــام ، 320 درجة.

كلية القران الكريم وعلومها ، في طنطا ، تخصص عام ، انتظــام ، 320 درجة.

كلية أصول الدين ، القاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 320اة درجة.

كلية الشريعة والقانون ، دمنهور ،شعبة الشريعة الاسلامية ، انتســاب ، 320 درجة.

كلية اللغة العربية ، في شبين الكوم ، شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات ، انتظــام ، 319 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين قنا ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 319 درجة

كلية اللغة العربية ، في شبين الكوم ، تخصص عام. انتظــام ، 318 درجة.

كلية اللغة العربية ، القاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 318 درجة.

كلية اللغة العربية ، الزقازيق ، تخصص عام ، انتســاب ، 318 درجة.

كلية اللغة العربية ، في أسيوط ، تخصص عام انتســاب ، 318 درجة.

كلية اللغة العربية ، جرجا ، شعبة عامة ، انتســاب ، 318 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين ديدامون الشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 318 درجة.

كلية اللغة العربية ، في إيتاي البارود بحيرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 317 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين قنا ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 317 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، طنطا ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 317 درجة.

كلية اللغة العربية ، المنصورة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 317 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين القاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 316 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، طنطا ، تخصص عام ، انتســاب ، 316 درجة.

كلية اللغة العربية ، القاهرة ، شعبة التاريخ والحضارة. انتســاب ، 315.5 درجة.

كلية التربية في القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 315 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة ، شبين الكوم ، تخصص عام ، انتســاب ، 315 درجة .

كلية لللغة العربية ، بشبين الكوم ،تخصص عام انتســاب ، 315 درجة.

كلية اللغة العربية ، المنصورة ، تخصص عام ، انتســاب ، 315 درجة .

كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة ، تخصص عام انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دمياط ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دمياط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دمياط ، شعبة اللغة العربي، ة انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 315 درجة .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين ديدامون الشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين ديدامون الشرقية ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين قنا ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الشريعة والقانون ، طنطا ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية اللغة العربية في إيتاي البارود بحيرة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 315 درجة.

ثاني: الحد الأدنى للقبول في كليات الأزهر ، القسم الأدبي ، بنات.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، في القاهرة ، شعبة اللغات الأوربية ، ترجمةفورية إنجليزي ، انتظــام ، 581 درجة.

كلية الدراسات الإسبانية بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، اللغة الإنجليزية ، ترجمه فورية ، انتظــام ، 578 درجة.

كلية البنات الأزهرية ، بالعاشر من رمضان ، شعبة الترجمة الفورية (إنجليزي فقط) ، انتظــام ، 576 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، شعبة اللغات الأوربية ، ترجمة فورية (فرنسي) ، انتظــام ، 572 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، بالقاهرة ، قسم اللغة الألمانية ، انتظــام ، 560 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، في القاهرة ، قسم اللغة الأسبانية ، انتظــام ، 549 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنات بالقاهرة ، شعبة الصحافة والإعلام ، انتظــام ، 542 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة التربية ، انتظــام ، 534 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة التركية ، انتظــام ، 530 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، رياض الأطفال ، انتظــام ، 517 درجة

كلية التربية بنات أسيوط ، انتظــام ، 517 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، علم النفس ، انتظــام ، 509 درجات.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، بالقاهرة ، شعبة التربية ، انتظــام ، 506 درجات.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، بالقاهرة ، الجغرافيا ، انتظــام ، 505 درجات.

كلية الدراسات الإنسانية ، بنات في القاهرة ، علم النفس ، انتظــام ، 505 درجات.

كلية زلدراسات الإنسانية بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، التاريخ ، انتظــام ، 504 درجات.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة الأوردية ، انتظــام ، 492 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، قسم الاجتماع ، انتظــام ، 492 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، اللغة الإنجليزية تترجم فورية ، انتظــام ، 490 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة العبرية وآدابها ، انتظــام ، 487 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، الوثائق والمكتبات ، انتظــام ، 482 درجة.

كليك الدراسات الإنسانية بنات ، بالقاهرة ، التاريخ ، انتظــام ، 480 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة الفارسية وآدابها ، انتظــام ، 480 درجة.

كلية البنات الإسلامية ، أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 467 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنات الزقازيق ، أصول الدين ، انتظــام ، 466 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، الاجتماع ، انتظــام ، 465 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، التاريخ ،انتســاب ، 458 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 457 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنات سوهاج ، اللغة العربية ، انتظــام ، 456 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنات الإسكندرية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 453 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، قسم الاجتماع ، انتســاب ، 452 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنات الزقازيق ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 451 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، اللغة العربية ، انتظــام ، 450 درجة.

كلية التجارة بنات أسيوط ، انتظــام ، 448 در.

كلية التجارة بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، تخصص عام ، انتظــام ، 447 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ، انتظــام ، 446 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، اللغة العربية ، انتظــام ، 445 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 444 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، أصول الدين ، انتظــام ، 444 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 444 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 442 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 441 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ، بني سويف ، اللغة العربية ، انتظــام ، 441 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 438 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، اللغة العربية ، انتظــام ، 437 درجة.

كلية التجارة بنات أسيوط ، شعبة التجارة باللغة الإنجليزية ، انتظــام ، 435 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، أصول الدين ، انتظــام ، 433 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، اللغة العربية ، انتظــام ، 433 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 431 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 431 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 429 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 429 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، التاريخ ، انتســاب ، 428 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، أصول الدين ، انتظــام ، 427 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة أصول الدين ،انتظــام ، 426 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 426 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، اللغة العربية ، انتظــام ، 426 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام. 426 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة اللغات الأوربية والترجمة الفورية ، (قسم اللغة الإنجليزية) ، انتظــام ، 425 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 424 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، الشريعة الإسلامية. انتظــام ، 423 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 422 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 421 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنات الإسكندرية ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 420 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ، بني سويف ، أصول الدين ، انتظــام ، 416 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ، الإسكندرية ، اللغة العربية، انتظــام ، 415 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، الاجتماع ، انتســاب ، 413 درجة.

كلية التجارة بنات بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 411 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 411 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية. أصول الدين ، انتظــام ، 410 درجات.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، أصول الدين ، انتظــام ، 404 درجات.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظـام ، 404 درجات.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 404 درجات.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع ، انتظــام ، 404 درجات.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 403 درجات.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 400 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، أصول الدين ، انتظــام ، 398 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 397 درجة.

كلية التجارة بنات بالقاهرة ، شعبة التجارة باللغة الإنجليزية (بمصروفات) ، انتظــام ، 395 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، أصول الدين ، انتســاب ، 384 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 380 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 380 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 378 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 376 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 374 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 374 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 371 درجك.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 370 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 367 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 365 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، أصول الدين ، انتســاب ، 358 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، اللغة العربية ، انتســاب ، 357 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، أصول الدين ، انتســاب ، 356 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط شعبة أصول الدين ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 356 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 355 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 353 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، أصول الدين ، انتســاب ، 352 درجة.

كلية الدراسات الإسلا مية والعربية بنات المنصورة. الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 350 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 350 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 349 درجة.

كلية التجارة بنات ، تفهنا الأشراف دقهلية ، تخصص عام ، انتســاب ، 345 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 345 درجة.

كلية التجارة بنات بأسيوط ، انتســاب ، 344 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 342 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 340 درجة.

كلية البنات الإسلامية ، أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 339 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، اللغة العربية ، انتســاب ، 338 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 338 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة اللغة العربية ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 338 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة أصول الدين. فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 337 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، أصول الدين ، انتســاب ، 336 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 336 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 335 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 333 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 332 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 331 درجة.

التجارة بنات بالقاهرةز، تخصص عام ، انتســاب ، 330 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، الشريعة الإسلامية. انتســاب ، 329 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، أصول الدين ، انتســاب ، 328 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 328 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 328 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، اللغة العربية ، انتســاب ، 327 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، اللغة العربية ، انتســاب ، 327 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 327ك درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 326 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، اللغة العربية ا انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 324 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 324 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 320 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية. شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 320 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 320 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 319 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط اللغة العربية ، انتســاب ، 318 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 318 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 318 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية. الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 316 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، أصول الدين ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، أصول الدين ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة اصول الدين ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية البنات الازهرية بأسوان ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 315 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة اللغة العربية ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 315 درجة.

ثالثا : الحد الأدنى للقبول في كليات الأزهر ، القسم العلمي بنين.

كلية الطب للبنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 618 درجة.

كلية الطب بنين دمياط ، تخصص عام ، انتظــام ، 612 درجة.

كلية الطب بنين أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 611 درجة .

كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 609 درجات.

كلية طب الأسنان بنين في أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 606 درجات.

كلية صيدلة للبنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 601 درجة.

كلية الصيدلة بنين أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 598 درجة.

كلية الهندسة بنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 584 درجة.

كلية الهندسة بنين قن، ا تخصص عام ، انتظــام ، 581 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، شعبة الترجمة الفورية إنجليزي ، انتظــام ، 575 درجة.

كلية الهندسة الزراعية بنين القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 556.5 دزجة.

كلية العلوم للبنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 548.5 درجة.

كلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة ، فصول أسيوط. تخصص عام ، انتظــام ، 543 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية ، انتظــام ، 526 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 524 درجة.

كلية العلوم بنين أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 523 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية ، انتظــام ، 522.5 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها ، انتظــام ، 521 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية ، انتظــام ، 519 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، شعبة دراسات إسلامية لغات إفريقية ، انتظــام ، 518 درجة.

كلية اللغات والترجمة القاهرة ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية ، انتظــام ، 513 درجة.

كلية الإعلام للبنين بالقاهرة ، انتظــام ، 505 درجات.

كلية التجارة بنين بالقاهرة ، شعبة التجارة باللغة الإنجليزية (بمصروفات) ، انتظــام ، 504 درجات .

كلية التجارة بنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 465 درجة.

كلية شريعة وقانون القاهرة ، شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية (بمصروفات) ، انتظــام ، 462 درجة.

كلية الزراعة بنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 441 درجة.

كلية الزراعة بنين بالقاهرة ، فصول السادات بالمنوفية ، انتظــام ، 439 درجة.

كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 435 درجة.

كلية التربية بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 429 درجة.

كلية الشريعة والقانون طنطا ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 423 درجة.

كلية التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية ، شعب المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم ، انتظــام ، 421 درجة.

كلية التربية بنين بأسيوط ، انتظــام ، 418 درجة.

كلية الزراعة بنين أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 416 درجة.

كلية الشريعة والقانون دمنهور ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 415 درجة.

كلية الشريعة والقانون أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 414 درجة.

كلية شريعة وقانون القاهرة ، قسم الشريعة والقانون ، انتظــام ، 407.5 درجة.

كلية التجارة بنين بالقاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 392 درجة.

كلية التربية بالقاهرة ، شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم ، انتظــام ، 391 درجة.

كلية التربية بالقاهرة ، شعبة التربية الفنية (رسم) ، انتظــام ، 385 درجة.

كلية اللغة العربية المنصورة ، تخصص عام ، انتظــام ، 383 درجة.

كلية اللغة العربية ، الزقازيق ، تخصص عام ، انتظــام ، 378 درجة.

كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 377 درجة.

كلية الشريعة والقانون أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 376 درجة.

كليك شريعة وقانون القاهرة ، قسم الشريعة والقانون ، انتســاب ، 375 درجة.

كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة ، انتظــام ، 372 درجة.

كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 370 درجة.

كلية الدعوة الإسلامية ، القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 368 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق ، تخصص عام ، انتظــام ، 367 درجة.

كلية شريعة وقانون القاهرة ، قسم الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 366 درجة.

كلية الشريعة والقانون أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 365 درجة.

كلية اللغة العربية المنصورة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 365 درجة.

كلية الشريعة والقانون دمنهور ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 365 درجة.

كلية اللغة العربية ، القاهرة ، شعبة التاريخ والحضارة. انتظــام ، 364 درجة.

كلية اللغة العربية الزقازيق ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 364 درجة.

كلية اللغة العربية القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 363 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 363 درجة.

كلية اللغة العربية أسيوط ، تخصص عام انتظــام ، 363 درجة.

كلية أصول الدين القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 362 درجة.

كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 359ا درجة.

كلية الشريعة والقانون دمنهور ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 359 درجة.

كلية الشريعة والقانون طنطا ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 358 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة المنصورة ، تخصص عام ، انتظــام ، 354 درجة.

كلية شريعة وقانون القاهرة ، قسم الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 354 درجة.

كلية الشريعة والقانون طنطا ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 354 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة طنطا ، تخصص عام ، انتظــام ، 352 درجة.

كلية اللغة العربية الزقازيق ، تخصص عام ، انتســاب ، 352 درجة.

كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 351 درجة.

كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 349 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق ، تخصص عام. انتســاب ، 348 درجة.

كلية اللغة العربية القاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 347 درجة.

كلية اللغة العربية أسيوط ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتظــام ، 346 درجة.

كلية الشريعة والقانون دمنهور ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 346 درجة.

كلية الشريعة والقانون أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســابز، 344 درجة.

كلية أصول الدين ، القاهرة ط تخصص عام ط انتســاب ، 343 درجة.

كلية اللغة العربية المنصورة ، تخصص عام ، انتســاب ، 340 درجة.

كلية اللغة العربية القاهرة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 340 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، دسوق كفر الشيخ ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 340 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط ، شعبة الشريعه الإسلامية ، انتظــام ، 339 درجة .

كلية اللغة العربية بشبين الكوم ، تخصص عام ، انتظــام ، 337 درجة.

كلية اللغة العربية جرجا ، شعبة عامة ، انتظــام ، 337 درجة.

كلية اللغة العربية الزقازيق ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 337 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، ديدامون الشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 337 درجة.

كلية الشريعة والقانون طنطا ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 336 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة أسيوط ، تخصص عام ، انتظــام ، 335 درجة.

كلية اللغة العربية المنصورة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 334 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 334 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 333 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة المنصورة ، تخصص عام ، انتســاب ، 332 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، ديدامون الشرقية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 332 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، دسوق كفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 331 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة شبين الكوم ، تخصص عام ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا ، شعبة الشريعه الإسلامية ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، دسوق كفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 327 درجة.

كلية القرآن الكريم وعلومها بطنطا ، تخصص عام ، انتظــام ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية أسيوط ، شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات ، انتظــام ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية بشبين الكوم ، شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات ، انتظــام ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة شبين الكوم ، تخصص عام ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة طنطا ، تخصص عام انتســاب ، 325 درجة.

كلية أصول الدين والدعوة أسيوط ، تخصص عام ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية بشبين الكوم ، تخصص عام ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية أسيوط ، تخصص عام ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية جرجا ، شعبة عامة ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب، 325 درجة.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين قنا ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية اللغة العربية أسيوط ، شعبة التاريخ والحضارة ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، بنين دمياط ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 325 درجة .

رابعا : الحد الأدنى للقبول في كليات الأزهر القسم العلمي بنات.

كلية الطب بنات بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 630 درجة.

كلية طب بنات فصول دمياط ، انتظــام ، 624 درجة.

كلية طب بنات فصول أسيوط ، انتظــام ، 620.5 درجة.

كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 618 درجة.

كلية الصيدلة بنات بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 613 درجة.

كلية صيدلة بنات فصول أسيوط ، انتظــام ، 611 درجة.

كلية الهندسة بنات بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 594 درجة.

كلية التمريض للبنات بالقاهرة ، انتظــام ، 586 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، شعبة اللغات الأوروبية ترجمة فورية (إنجليزي) ، انتظــام ، 581 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، اللغه الإنجليزية ، ترجمة فورية ، انتظــام ، 578 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة الترجمة الفورية (إنجليزي فقط) ، انتظــام ، 578 درجة.

كلية العلوم بنات القاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 571 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، شعبة اللغات الأوروبية ترجمة فورية (فرنسي) ، انتظــام ، 567 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، قسم اللغة الألمانية ، انتظــام ، 566 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، قسم اللغة الإسبانية ، انتظــام ، 561 درجة.

كلية المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ، انتظــام ، 560 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة التركية ، انتظــام ، 554 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، شعبة الصحافة والإعلام ، انتظــام ، 552 درجة.

كلية المعهد الفني للتمربض بمستشفى كلية طب الأزهر بأسيوط ، انتظــام ، 543.5 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، رياض الأطفال ، انتظــام ، 532.5 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة العبرية وآدابها ، انتظــام ، 531 درجة.

كلية التجارة بنات بالقاهرة ، شعبة التجارة باللغة الإنجليزية (بمصروفات) ، انتظــام ، 529 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة الأوردية ، انتظــام ، 529 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، اللغة الإنجليزية ، ترجمة فورية ، انتظــام ، 526 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، اللغة الفارسية وآدابها ، انتظــام ، 522 درجة.

كلية التجارة بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، تخصص عام ، انتظــام ، 518 درجة.

كلية التربية بنات بأسيوط ، انتظــام ، 517 درجة.

كلية الاقتصاد المنزلي طنطا ، تخصص عام ، انتظــام ، 506 درجات.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، الوثائق والمكتبات ، انتظــام ، 503 درجات.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية (قسم اللغة الإنجليزية) ، انتظــام ، 498 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، علم النفس ، انتظــام ، 487 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، علم النفس ، انتظــام ، 486 درجة.

كلية التجارة بنات بأسيوط ، انتظــام ، 484.5 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، قسم الاجتماع ، انتظــام ، 483 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 482 درجة.

كلية التجارة بنات بالقاهرة ، تخصص عام ، انتظــام ، 478 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، الجغرافيا ، انتظــام ، 475 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، التاريخ ، انتظــام ، 473 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ، انتظــام ، 473 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، أصول الدين ، انتظــام ، 457 درجة.

كلية التجارة بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، تخصص عام ، انتســاب ، 454 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 453 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، أصول الدين ، انتظــام ، 453 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 453 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، اللغة العربية ، انتظــام ، 451 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، التاريخ ، انتظــام ، 450 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، اللغة العربية ، انتظــام ، 448 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة الشريعه الإسلامية ، انتظــام ، 446 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، الاجتماع ، انتظــام ، 445 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، قسم الاجتماع ، انتســاب ، 444 درجة.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات الزقازيق ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 437 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية ، التاريخ ، انتســاب ، 435 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، اللغة العربية ، انتظــام ، 431 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 430 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 427 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 425 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، أصول الدين ، انتظــام ، 422 درجة.

كلية التجارة بنات بأسيوط ، انتســاب ، 422 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 416 درجة.

كلية التجارة بنات بأسيوط ، شعبة التجارة باللغة الإنجليزية ، انتظــام ، 415 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتظــام ، 411 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 411 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 411 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 410 درجات .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 408 درجات.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، اللغة العربية ، انتظــام ، 407 درجات.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 400 درجة.

كلية البنات الاسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 400 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، اللغة العربية ، انتظــام ، 399 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 399 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 397 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، أصول الدين ، انتظــام ، 393 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 389 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 388 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، اللغة العربية، انتظــام ، 387 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 382 درجة.

كلية التجارة بنات بالقاهرة ، تخصص عام ، انتســاب ، 379 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 379 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 378 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 377 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، أصول الدين ، انتســاب ، 376 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، الاجتماع ، انتســاب ، 376 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 375 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 374 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة الشريعه الإسلامية ، انتســاب ، 372 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 371 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، أصول الدين ، انتظــام ، 369 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 369 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة ، اللغة العربية ، انتســاب ، 368 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 367 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 366 درجة.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ، التاريخ ، انتســاب ، 365 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 365 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 361 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 356 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 353 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 351 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 351 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 346 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 346 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 346 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، أصول الدين ، انتســاب ، 344 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، اللغة العربية ، انتظــام ، 344 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، أصول الدين ، انتظــام ، 343 درجة.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 340 درجة.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 339 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 338 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، اللغة العربية ، انتســاب ، 337 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة أصول الدين ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 337 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 336 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 334 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 332 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، الشريعة الإسلامية، انتظــام ، 332 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 332 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، أصول الدين ، انتظــام ، 331 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة أصول الدين ، انتظــام ، 331 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، أصول الدين ، انتســاب ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، أصول الدين ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، اللغة العربية ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة اللغة العربية ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة اللغة العربية ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتظــام ، 330 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتظــام ، 329 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 328 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة الإسلامية ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 327 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف ، اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية ، اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ، اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سوهاج ، اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة القرين بالشرقية ، شعبة اللغة العربية، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الخانكة بالقليوبية ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية ، شعبة أصول الدين ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفيةز، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325كة درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة اللغة العربية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الأزهرية بأسوان ، شعبة الشريعة الإسلامية ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة أصول الدين ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة اللغة العربية ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 325 درجة.

كلية البنات الإسلامية أسيوط ، شعبة الشريعة والقانون ، فصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ، انتســاب ، 325 درجة.

– موعد فتح باب تنسيق كليات الأزهر 2018 –

شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية 2018 ، للمرة الأولى ، تطبيق منظومة اختبارات الشفهي ، في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف ، حيث يتم تسجيل إجابات الطلاب بالصوت والصورة ، لضمان حصولهم على كامل حقوقهم .

ويفتح باب التسجيل الإلكتروني لدخول الجامعات الأزهرية ، المرحلة الأولى ففي بداية أغسطس المقبل ، ويتم إغلاقه بعد أسبوع ، ويستأنف العمل من جديد ، بعد انتهاء طلاب الدور الثاني ، من أداء امتحاناتهم ، في منتصف أغسطس ، والتي تستمر لأسبوعين .