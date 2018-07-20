مصروفات كلية حقوق إنجليزي وفرنساوى لعام 2018/2019

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كلية الحقوق من الكليات المميزة في الجامعات المصرية ، لذا ، يسعى كثير من طلاب الثانوية العامة ، إلى الالتحاق بها والدراسة في صفوفها ، ويعادلها بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية ، كلية الشريعة والقانون .

ويرصد موقع «مصر 365 » ، في تقريره التالي ، مصروفات كلية حقوق إنجليزي وفرنساوي ، كما يقدم لقرائه ، شروط الالتحاق بكلية حقوق إنجليزي ، وكلية حقوق فرنساوي ، وكلية الشريعة والقانون ، لطلاب الثانوية الأزهرية ، للعام الدراسي 2018 / 2019 ، للتسهيل على طلاب الثانوية 2018 ، في أثناء اختيارهم كلية حقوق إنجليزي وفرنساوي .

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1. مصروفات كلية حقوق إنجليزي 2018 / 2019 ، في الجامعة البريطانية ، 57 ألف جنيه ، تشمل 28 ألف جنيه في الترم الأول ، و29 ألف جنيه في الترم الثاني .

2. مصروفات كلية الحقوق « الدراسات القانونية » ، في جامعة فاروس ، 35 ألف جنيه .

3. مصروفات كلية حقوق إنجليزي ، في الجامعات المصرية الحكومية ، تتراوح بين 10 آلاف جنيه ، حتى 15 ألف جنيه .

4. مصروفات كلية حقوق فرنساوي ، في الجامعات المصرية الحكومية ، بين 13 حتى 17 ألف جنيه .

5. مصروفات كلية الشريعة والقانون ، باللغة الإنجليزية ، تبلغ نحو 4 آلاف جنيه .

مصروفات الكليات

– شروط الالتحاق بالدراسة في كلية حقوق إنجليزي –

1. الدراسة في كلية الحقوق ، قسم اللغة الإنجليزية ، يكون معظمها باللغة الإنجليزية ، وتتراوح نسبة دراسة المواد ، باللغة الإنجليزية ، في كلية الحقوق الإنجليزية ، بنحو 65 % ، ونسبة 35 % باللغة العربية .

2. يجب أن يكون الطالب ، حاصلا على درجة 80 % ، في مادة اللغة الإنجليزية .

3. يشترط على طالب كلية حقوق إنجليزي ، ألا تقل نسبة حضوره عن 75% .

4. لكل مادة نسبة 25% ، تتمثل في « أعمال سنة » .

5. أسبقية الالتحاق في حقوق إنجليزي ، هو مجموع الدرجات .