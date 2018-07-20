كليات القمة المتوقع وجودها لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وتنتهي اليوم الجمعة .

خريجو الثانوية العامة 2018 ، ينتظرون ظهور نتيجة المرحلة الأولى ، من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، حيث تنتهي المرحلة الأولى اليوم الجمعة ، وذلك للتعرف على الكليات ، التي لا يزال بها أماكن شاغرة ، يمكنهم الالتحاق بها ، فضلا عن معرفة كليات القمة ، التي لا يزال بها أماكن شاغرة ، يمكنهم الالتحاق بها .

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أولى مراحل تنسيق الثانوية العامة 2018 ، انطلقت يوم الإثنين الماضي ، الموافق 16 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بحد أدنى 96.1% ، لشعبة « علمي علوم » ، وحد أدنى 93.9% ، لطلاب شعبة « علمي رياضة » ، وبالنسبة للشعبة الأدبية ، كان الحد الأدنى ، بنسبة 80% فأكثر .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، قائمة بأهم كليات القمة ، المتوقع وجود أماكن شاغرة بها ، لطلاب الثانوية العامة 2018 ، وذلك وفقا لما أكدته ، مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، بحسب إحصاءات .

عدد طلاب شعبة «علمي علوم» ، في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، 28 ألفا وطالب واحد ، يمكنهم الحصول على 20 ألفا ، و850 مقعدا شاغرا ، في كليات القمة ، مثل « الطب البيطري ، العلوم ، والحاسب الآلي » ، وأيضا ، الكليات النظرية الأخرى ، مثل « الآداب ، التربية ، والتجارة » .

عدد طلاب شعبة « علمي رياضة » ، في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، يبلغ 15 ألفا و267 طالبا وطالبة ، أمامهم أماكن شاغرة ، في بعض كليات « الهندسة ، الحاسبات والمعلومات ، التخطيط العمراني ، وكليات الفنون بأقسامها المختلفة لمن اجتاز اختبار القدرات » ، إضافة إلى العديد من الكليات النظرية .

وبالنسبة لشعبة «الأدبي» ، فيصعب عليهم إيجاد مكان شاغر ، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أو كلية الإعلام ، أو كلية الألسن ، لكن من المتوقع ، أن تكون هناك أماكن شاغرة ، في كليات « التجارة الخارجية ، الحقوق ، التربية ، والآداب » .