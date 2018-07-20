نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 بـ«رقم الجلوس»

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ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية ، في الجمهورية الليبية الشقيقة ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 ، عن طريق منظومة الامتحانات الليبية ، حيث من المنتظر أن تظهر النتيجة ، خلال الساعات القليلة المقبلة .

طلاب الشهادة الإعدادية 2018 في ليبيا ، ينتظرون نتائجهم ، في جميع محافظات ليبيا ، حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 ، في يوم 30 يونيو المنصرم ، وحتى 13 يوليو الحالي ، وأوشكت أعمال تصحيح نتائج ، إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 ، في ليبيا ، على الانتهاء ، ليتم عرض نتائج الطلاب. خلال الساعات القليلة المقبلة .

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وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الليبية الشقيقة ، أعلنت عبر صفحتها الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، بشأن نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 ، أن المؤشرات الأولية للنتيجة ، تؤكد ارتفاع نتائج الإعدادية الليبية 2018 ، عن العام الماضي 2017 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الليبية أيضا ، أن أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 تمت بدقة عالية ، تجنبا لعدم تعرض أي طالب ، للظلم ، وحصول جميع طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا ، على كل درجة يستحقونها .

وحاليا ، يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 ، على موقع منظومة الامتحانات الليبية ، فور اعتمادها ، وبمكن للطلاب ، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 ، برقم القيد ورقم الجلوس ، عن طريق انباع الخطوات التالية :

1. الدخول إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية اضغط هنا .

2. اختيار نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 .

3. إدخال رقم القيد أو الجلوس .

4. الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية بالتفصيل .