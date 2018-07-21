تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الثانية.. تعرف على مدة التنسيق وخطوات التسجيل والأماكن المتاحة خلال المرحلة الثانية

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تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2018 المرحلة الثانية هو محط اهتمام جمع أولياء الأمور والطلاب في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الراهنة وكذلك الكليات المتاحة لطلاب العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي خلال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات.

وبسبب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة لكليات القمة خلال تنسيق العام الحالي 2017/ 2018، وقد تقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية بعد ثمانية وأربعين ساعة من إعلان “نتائج تنسيق الثانوية العامة 2018 خلال المرحلة الأولى”.

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تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الثانية

ويتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2018 خلال المرحلة الثانية كالآتي:

من المتوقع أن يسجل الحد الأدنى لطلاب لمرحلة تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية لقسم علمي رياضة ما بين ثلاثمائة وعشرة إلى ثلاثمائة وعشرين درجة.

ويتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية لقسم علمي علوم ما بين ثلاثمائة وخمسة وثلاثين إلى ثلاثمائة وأربعين درجة.

ويتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية لقسم الأدبي ما بين مائتين وتسعين إلى ثلاثمائة وسبعة وعشرين درجة.

مدة تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية

سوف يستمر تنسيق الثانوية العامة 2018 خلال المرحلة الثانية لمدة خمسة أيام على أن يتم الانتهاء من التنسيق في اليوم الخامس في تمام الساعة السابعة مساءاً، ويحق لكل طالب من طلاب الثانوية العامة الدخول وتعديل رغباته خلال فترة التنسيق والتي سوف تستمر لمدة 5 أيام.

خطوات تسجيل تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية

دخول الطالب إلى موقع “بوابة تنسيق الثانوية العامة”.

كتابة رقم جلوس الطالب.

كتابة الرقم السري المدون في استمارة نجاح الطالب.

تسجيل الرغبات، والتي تتكون من ستين رغبة.

الضغط على زر حفظ.

تنسيق الثانوية العامة 2018

ومن المتوقع أن تسجل نتائج تنسيق الثانوية العامة 2018 ارتفاع عن العام السابق 2017، بنسبة تتراوح من ثلاثة إلى أربع درجات تقريباً بسبب ارتفاع نسبة نجاح التعليم الثانوية خلال العام الراهن.

توقعات نتائج تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى والتي سوف يتم الإعلان عنها بطريقة رسمية في القريب العاجل:

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب البشري بنسبة 98,04%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية طب الفم والأسنان بنسبة 97,8%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية صيدلة بنسبة 96,5%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي بنسبة 96,4%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لكليات هندسة بنسبة 92,9%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنسبة 94,77%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الإعلام بنسبة 94,5%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى بكلية الإعلام 94,5%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الألسن بنسبة 92,6%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى في كلية الآثار بنسبة 90,6%.

الكليات المتاحه لتنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية

تبعاً للبيانات والإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي بالنسبة إلى أعداد الطلاب خلال تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة لجميع الشعب وعدد المقاعد المتاحة في كليات القمة لقسم الأدبي، والعلمي “علمي علوم وعلمي رياضة” تكون كالتالي:

الكليات المتاحة لتنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية علمي رياضة

كلية الطب البيطري.

كليات العلوم.

الكليات النظرية المختلفة.

كليات الحاسب الآلي.

الكليات المتاحة لتنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية علمي رياضة

كليات الهندسة.

كليات فنون.

كليات حاسبات والمعلومات.

الكليات النظرية.

الكليات المتاحة لتنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية لقسم أدبي

كليات التجارة الخارجية.

كليات الحقوق.

كليات التربية.

كليات الآداب.

عدد الأماكن المتاحة لتنسيق التعليم الثانوي 2018 للمرحلة الثانية

ومن المحتمل أن تصل عدد الأماكن المتاحة أمام طلاب تنسيق التعليم الثانوي 2018 للمرحلة الثانية أكثر من مائتين وثمانين ألف.

ويتوقع أيضا أن يصل عدد الأماكن المتاحة في كليات الطب البيطري إلى ألف مكان، وكلية العلوم أربعة عشر ألف مكان متاح، وكليات الحاسبات والمعلومات تصل الأماكن الشاغرة بتلك الكليات أمام طلاب التعليم الثانوي للمرحلة الثانية حوالي أربعة آلاف مكان متاح، وألف ومائتين مكان متاح في كلية الفنون التطبيقية.

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