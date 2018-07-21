غدا.. «التعليم العالي» تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018

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تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، غدا الأحد ، مؤتمرا صحفيا ، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى ، من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، وذلك بعد انتهاء الوزارة ، من فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى ، من تنسيق الثانوية العامة 2018 .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حددت الحد الأدنى للمرحلة الأولى ، بالنسبة للشعبة العلمية ، بـ 394 درجة فأكثر ، أي بنسبة 96.10% ، وذلك بمجموع عدد الطلاب ، 28 ألفا وطالب واحد ، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر ، أي بنسبة 93.90% فأكثر ، وذلك بعدد طلاب 15 ألفا و267 طالبا وطالبة ، والشعبة الأدبية بحد أدنى ، 328 درجة فأكثر ، أي بنسبة 80.00% فأكثر ، وذلك بعدد طلاب 83 ألفا و539 طالبا وطالبة .

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