كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات الأجنبية 2018

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وانتهت أمس الجمعة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، إجابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، النموذجية ، على أهم الاستفسارات والأسئلة ، التي وردت إليها ، بشأن تنسيق الشهادات الأجنبية ، الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل ، حتى 15 أغسطس المقبل ، وهي كالتالي :

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1. متى يبدأ قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية ؟

بدأ بالفعل اعتبارا من الثلاثاء الماضي ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأربعاء 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بعدها تبدأ عملية المراجعة ، تمهيدا لإعلان نتائج القبول ، التي تتم قبل بداية العام الجامعي ، كي يتمكن الطلاب من الانتظام في كلياتهم ومعاهدهم ، في اليوم الأول للدراسة .

2. يوجد بعض الشهادات التي يتأخر إعلان نتائجها ، مثل شهادة الثانوية الإنجليزية I.G.C.S.E ، فهل يعطي مكتب التنسيق ، الفرصة لهؤلاء الطلاب لتقديم أوراقهم ؟

بالفعل ، يراعي مكتب التنسيق حالة هؤلاء الطلاب ، ويمنحهم كذلك ، الفرصة الكاملة والوقت الكافي ، لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له .

3. هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية ، أداء اختبارات القدرات ، في الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة ؟

لا ، تخصص مرحلة خاصة بالطلاب ، يتم الإعلان عنها في موعدها المناسب .

4. ما هي آليات تسجيل الرغبات على شبكة الإنترنت ، وما هي كيفية تقديم ملف الأوراق ، إلى مكتب التنسيق ؟

يتم الإعلان من خلال بيان صحفي ، عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب ، الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية ، وتتم عملية تنسيق هؤلاء الطلاب ، على النحو التالي :

يحضر الطلاب إلى مقر مكتب التنسيق ، لصرف الأوراق والنماذج ، ودليل مكتب التنسيق ، كما يحصل كل طالب ، على رقم سري للدخول إلى موقع التنسيق ، عبر شبكة الإنترنت .

يدخل الطالب على الموقع ، لتسجيل بياناته الأساسية ، ودرجاته ، ورغباته .

يطبع الطالب ما سجله على شبكة الإنترنت .

يجهز الطالب أوراقه وشهاداته بعد تصديقها ، ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه .

5. هل يتم صرف وقبول أوراق هؤلاء الطلاب ، في مكتب التنسيق الرئيسي بمحافظة القاهرة فقط ، أم أن هناك فروعا أخرى للمكتب ؟

يتولى مكتب التنسيق ، صرف واستلام الأوراق ، عن طريق الأماكن التالية :

المكتب الرئيسي في القاهرة : « المدينة الجامعية في جامعة القاهرة ، بمنطقة بين السرايات في محافظة الجيزة » .

فرع الإسكندرية : « المدينة الجامعية للبنات في جامعة الإسكندرية ، عزبة سعد في سموحة ، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري » .

فرع أسيوط : « مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم في الوليدية ، لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي » .

بإمكان الطالب ، صرف وتسليم الأوراق ، في أي فرع من هذه الفروع الثلاث ، طبقا لرغبته .

6. ما هي الأوراق المطلوبة ، من الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية ، للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية ؟

– شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات .

– شهادة الميلاد المصرية .

– المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية ، « قانونية وفعلية » ، للطالب وولي أمره ، في البلد الحاصل منه الطالب ، على شهادته الثانوية خارج مصر .

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية ، عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل ، يفيد بإتمام الطالب 12 سنة دراسية بنجاح ، إضافة إلى الأوراق والنماذج ، التي سوف تصرف لكل طالب ، من خلال مكتب التنسيق ، حيث يحررها الطالب ، ويعيد تقديمها داخل المظروف .

7. متى يبدأ تطبيق قاعدة النسبة المرنة على طلاب الشهادات الأجنبية ؟

يبدأ تطبيق قاعدة النسبة المرنة ، في حساب الأماكن المخصصة ، للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية ، بداية من العام الجامعي 2019 / 2020 ، أي الطلاب الذين سوف يتقدمون ، إلى مكتب التنسيق في العام المقبل 2019 ، وذلك طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ، رقم 238 ، الصادر بهذا الشأن ، وذلك بتاريخ 21 سبتمبر 2015 ، والذي نشر في جريدة الوقائع المصرية الرسمية ، بعددها رقم 242 ، بتاريخ 27 أكتوبر 2015 .

8. هل تطبيق قاعدة النسبة المرنة على طلاب الشهادات الأجنبية ، من شأنه التأثير على عدد الأماكن المخصصة لهؤلاء الطلاب ؟

قاعدة النسبة المرنة ، هي أكثر الطرق عدالة ، لحساب الأماكن المخصصة للطلاب في الجامعات الحكومية ، بحيث يكون هناك علاقة طردية ، بين عدد الطلاب المتقدمين ، وعدد الأماكن المخصصة لهم ، وكلما زاد عدد الطلاب ، زادت عدد الأماكن المخصصة لهم ، عكس طريقة النسبة الثابتة ، التي تحدد عددا ثابتا من الأماكن ، بغض النظر عن أعداد الطلاب المتقدمين ، سواء أزادت أم قلت .

9. متى يبدأ تطبيق طريقة حساب المجموع الاعتباري ، بحيث يكون الحد الأقصى 100% فقط ، على طلاب بعض الشهادات الأجنبية ، مثل « الدبلومة الأمريكية ، البكالوريا الفرنسية ، والثانوية الألمانية « أبيتور ) » .

صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 ، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2015 ، والذي نشر في جريدة الوقائع المصرية الرسمية ، في عددها رقم 242 بتاريخ 27 أكتوبر 2015 ، الذي عدل حساب شهادة الدبلومة الأمريكية ، والثانوية الكندية ، والثانوية الألمانية ، والبكالوريا الفرنسية ، ليكون الحد الأقصى للمجموع الاعتباري لكل منها ، 100% فقط ، على أن يطبق هذا الأمر ، اعتبارا من العام الجامعي 2019 / 2020 ، أي الطلاب الذين سوف يتقدمون ، إلى مكتب التنسيق في العام 2019 .

10. بالنسبة لمادتي Computer Science و I.T ، هل هما مادتين منفصلتين يمكن دراستهما معا ، أم يعتبران مادة واحدة ؟

المادتان يعتبران مادة واحدة ، ولا يمكن احتسابهما إلا مادة واحدة فقط ، داخل المواد الثمانية ، وذلك في حال دراسة الطالب لهما معا .

11. بالنسبة لمادتي الأحياء ، والأحياء البشرية ، هل هما مادتين منفصلتبن يمكن دراستهما معا ، أم يعتبران مادة واحدة ؟

مادتان منفصلتان ، لكن الأحياء من المواد الأساسية المؤهلة ، أما مادة الأحياء البشرية ، فهي مادة مكملة ، وليست مادة مؤهلة .

12. هل يتم احتساب مادتي English و English Litarture معا ، ‘هل تحل إحداهما محل الأخرى ؟

كل من هاتين المادتين ، يمكن احتسابه مادة أساسية مؤهلة ، ويمكن احتسابهما معا ، ويمكن أن تحل كل منهما محل الأخرى ، ضمن مجموعة المواد الثمانية المطلوبة .

13. في حال دراسة الطالب ، لمادة First Language Arabic ، فهل يمكن اعتبارها بديلا لامتحان مادة اللغة العربية ، الذي يجب أن يجتازه طلاب الشهادات الأجنبية ، على مستوى الثانوية العامة ؟

في حال دراسة الطالب. لمادة First Language Arabic ، يمكن احتسابها ضمن المواد الثمانية المطلوبة كمادة مكملة ، لكن لا يمكن اعتبار هذه المادة ، بديلا لامتحان مادة اللغة العربية ، الذي يجب أن يجتازه طلاب الشهادات الأجنبية ، إلى جانب مادتي التربية الدينية ، والمواد القومية ، على مستوى الثانوية العامة ، كشرط من شروط معادلة الشهادة .

14. هل تقبل المحاولات التي أجراها الطلاب ، خارج الدولة التي حصلوا منها ، على شهادة الدبلومة الأمريكية ؟

نعم ، تقبل هذه المحاولات ، طبقا لما قررته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وما أقره المجلس الأعلى للجامعات .

15. هل يتم تحويل درجات السات الجديد إلى قديم ، أم العكس ، وذلك عند قبول طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2018 ؟

يتم الاعتماد بقبول درجات السات الجديدة فقط ، لهذا العام 2018 ، وذلك وفقا للجداول الصادرة من الكولدج بورد ، والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

16. متى يسمح للطلاب ، بإرسال نتائجهم في امتحانات السات ، إلى موقع التنسيق ؟

يسمح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية ، إرسال نتائجهم في امتحانات السات ، من موقع الكولدج بورد ، إلى موقع التنسيق الإلكتروني ، على كود رقم 7437 ، في كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، وذلك فب الفترة التي يعلنها المكتب ، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ، والبيان الإعلامي الذي سوف يصدر في حينه .

17. بالنسبة للطلاب الحاصلين ، على شهادة معادلة أجنبية من سنوات سابقة ، والتحقوا بالدراسة في جامعات أجنبية خارج مصر ، أو جامعات خاصة داخلها ، ويرغبون في نقل قيدهم ، إلى الجامعات الحكومية المصرية ، فهل يسمح لهم ، وما هي شروط نقل القيد ؟

ينقل قيد هؤلاء الطلاب ، وفقا للقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 1991 ، وفقا للشروط الآتية :

– يجب أن يكون الطالب ، مستوفيا للحد الأدنى للقبول ، في الكلية التي يرغب في التحويل إليها ، في عام حصوله على المؤهل .

– يتم التحويل مركزيا ، عن طريق مكتب التنسيق .

– تقديم الأوراق المطلوبة لنقل القيد، وهي « بيان حالة ، يوضح أن الطالب مقيد في الجامعة التي يدرس بها ، منذ التحاقه بها ، و حتى العام الجامعي الذي يرغب في نقل القيد فيه ، و صورة كاملة من شهادات النجاح ، في الشهادة الثانوية المعادلة الحاصل عليها ، و شهادة الميلاد الخاصة بالطالب » .