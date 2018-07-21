جامعة القاهرة تخصص 60 منحة لأوائل الثانوية العامة 2018

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وانتهت أمس الجمعة .

رئيس جامعة القاهرة ، الدكتور محمد عثمان الخشت ، خصص 180 منحة مجانية ، شاملة المصروفات الدراسية ، والكتب ، والإقامة ، والتغذية في المدينة الجامعية ، لأول 60 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2018 ، في كل شعبة بالثانوية العامة .

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وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، « فيس بوك » ، قال الدكتور محمد عثمان الخشت ، إن المنحة الجديدة ، تشمل الـ60 الأوائل من شعبة « علمي علوم » ، والـ60 الأوائل من شعبة « علمي رياضة » ، والـ60 الأوائل من شعبة « أدبي » ، وتشمل المنح كذلك ، الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة ، وبرامج الدرجات العلمية المشتركة ، والأقسام في اللغات الأجنبية .

وتابع رئيس جامعة القاهرة ، قائلا : « أبنائي وبناتي ، أوائل الثانوية العامة هذا العام ، ألف مبروك ، جامعة القاهرة العريقة ، تفتح ذراعيها لكم ، لتنضموا إليها في أقوى البرامج الدراسية ، التى تخرج طلابا بمواصفات دولية » .