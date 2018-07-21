كيف تواجه «التعليم العالي» الكيانات الوهمية؟

Advertisements

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وانتهت أمس الجمعة .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار ، حددت إجراءات خاصة ، لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية ، التي تمارس أعمال النصب ، باسم وزارة التعليم العالي .

Advertisements

موقع « مصر 365 » ، يرصد في تقريره التالي ، الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لمكافحة الكيانات الوهمية .

1. كيف تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الكيانات الوهمية ؟

يوجد 163 معهدا خاصا ، على موقع التنسيق الإلكتروني ، إضافة إلى 45 معهدا حكومي ، يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وما دون ذلك فهو كيان وهمي .

2. ما هي طبيعة الإجراءات. التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لمواجهة الكيانات الوهمية ؟

اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إجراءات صارمة للتصدي للكيانات الوهمية ، تصل إلى حد الغلق الفوري ، والإحالة للنائب العام ، وإحالتها إلى النيابة العامة .

3. كيف يمكن التحقق من الكيانات التعليمية الوهمية ؟

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ناشدت أبنائها من الطلاب ، الرجوع إليها ، أو إلى موقعها الإلكتروني اضغط هنا ، أو للمجلس الأعلى للجامعات ، أو الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة ، من أجل الاستفسار عن الجامعات ، والكيانات غير المعروفة لهم .

4. كيف تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الكيانات الوهمية في محافظات الجمهورية ؟

تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الأمر باستمرار ، عن طريق الضبطية القضائية التابعة لها ، إضافة إلى التنسيق مع المحافظات ، التي تأتي منها الشكاوى ، بشأن هذه الكيانات .