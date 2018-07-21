تفاصيل قبول طلاب الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» في مكتب التنسيق

Advertisements

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وانتهت أمس الجمعة .

موقع « مصر 365 » ، يرصد في تقريره التالي ، إجراءات قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية ، أو الأجنبية ، في مكتب التنسيق ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار .

Advertisements

1. يبدأ قبول حملة الشهادات المعادلة ، العربية أو الأجنبية ، مبكرا ، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج ترشيحهم ، أسوة بالعام الماضي .

2. فتح باب صرف وقبول أوراق ، الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة ، العربية والأجنبية ، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، حتى يوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 .

3. فتح فرع لصرف وقبول الأوراق ، لطلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية ، في جامعة الإسكندرية ، بمبنى المدينة الجامعية ، في عزبة سعد بسموحة ، وذلك لخدمة أبناء الإسكندرية ، والوجه البحري ، وذلك بصفة عامة .

4. فتح فرع آخر ، لصرف وقبول أوراق طلاب الشهادات ذاتها ، في أسيوط ، داخل مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم ، في الوليدية ، وذلك لخدمة أبناء محافظة أسيوط ، والوجه القبلي بصفة عامة .

5. يتم قبول أوراق الطلاب ، في مكتب التنسيق الرئيسى في القاهرة ، داخل مقر المدينة الجامعية للطلاب ، في جامعة القاهرة .

6. الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية ، والثانوية الليبية المتخصصة ، يكون صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم ، في مقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط .

7. تقرر الاستمرار بالسماح للطلاب ، بتسجيل 60 رغبة ، كما كان معمولا به في العام الماضي ، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم ، بهدف اختيار أكبر عدد ممكن ، من الكليات والمعاهد ، إضافة إلى الحد أو القضاء نهائيا ، على ظاهرة استنفاذ الرغبات ، التي شكا منها الكثير من الطلاب ، في الأعوام السابقة .

8. يكون صرف الأوراق ، وأرقام التسجيل لهؤلاء الطلاب ، من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الثالثة مساء ، بشكل يومي في الفترة المحددة .

9. على الطالب إحضار أصل شهادة النجاح ، مستوفاة لجميع التصديقات ، ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل .

10. أصل شهادة الميلاد .

11. بالنسبة لحملة الشهادات الأجنبية ، عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل ، يكون مستوف جميع الأختام والتصديقات .

12. لمزيد من المعلومات ، على الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات ، التي يصدرها مكتب التنسيق ، والتي ترد على موقع مكتب التنسيق ، عبر شبكة الإنترنت ، وعنوانه كالتالي

اضغط هنا