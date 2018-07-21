قبل تطبيقه في سبتمبر المقبل.. 18 معلومة عن نظام التعليم الجديد

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لانطلاق نظام التعليم الجديد ، في شهر سبتمبر المقبل .

موقع « مصر 365 » ، يرصد في تقريره التالي ، أبرز ما توصلت إليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لنظام التعليم الجديد ، وآخر استعداداتها للنظام .

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1ـ بدء شراء مواد تدريبية ، وأجهزة جديدة ، وشبكات فايبر ، في المدارس ، فضلا وليس أعمال الصيانة .

2. تعاون وزارات التربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والصحة ، والثقافة ، والصناعة ، والشباب والرياضة ، إضافة إلى الأزهر الشريف ، من أجل تنفيذ النظام الجديد .

3. يركز النظام الجديد ، على حصول الطالب على المعرفة ، وليس الدرجات فقط .

4. تدريب المعلمين على النظام الجديد ، مستمر طوال العام .

5. يحصل المعلم على كارت ، مسجل عليه بياناته كافة ، ويرافقه طوال رحلة التدريب .

6. يتاح للمعلمين ، التواصل مع زملائهم ، بهدف تبادل واكتساب الخبرات .

7. يهدف النظام الجديد ، إلى استعادة هيبة المعلم ، والعلاقة القائمة بين المعلمين وأولياء الأمور .

8. يوفر النظام الجديد ، 750 ألف تابلت ، على أعلى مستوى من المواصفات والجودة .

9. انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، من تركيب شبكات فايبر ، في 250 مدرسة ، خلال أسبوع واحد فقط ، وتستهدف حاليا ، تركيب شبكات فايبر ، في 3 آلاف مدرسة ، مطلع سبتمبر المقبل .

10. تضاف شاشات داخلية في الفصول .

11. جار الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية ، وخاصة كتب الصف الأول والثاني ، من مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي .

12. تعد الكتب ورقيا وإلكترونيا بشكل تفاعلي ، ويتم الانتهاء من الباقة المحورية ، وكتب اللغة العربية ، خلال أسبوع .

13ـ يتم الانتهاء من كتب اللغة الإنجليزية ، وإعداد كتاب دليل المعلم ، الذي يضم سيناريو للدرس ، دقيقة بدقيقة .

14. تتضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصل الإتاحة خلال 4 سنوات ، إلى 70% في KG1 ، و KG2 ، وذلك بهدف معالجة الكثافة .

15. الانتهاء من الهيكل الإداري ، الخاص بالإدارات التعليمية ، متضمنا جميع الأقسام ، وأعداد العاملين بها ، فضلا عن توصيفهم الوظيفي .

16. يبدأ تدريب المُدربين والمُعلمين ، في 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، وينتهي التدريب ، في 19 أغسطس من العام الحالي 2018 .

17. تنتهي التدريبات الخاصة بالمديرين والموجهين والمعلمين الأوائل ، في يوم 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 .

18. تكون التدريبات الخاصة بالمدربين ، في القاهرة ، أما التدريبات الخاصة بالمعلمين ، فتكون في المديريات التعليمية .