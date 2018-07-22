مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018: الطب 97.8% والصيدلة 96.5%

Advertisements

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الأحد ، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2018 ، حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة ، الخاصة بنتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 ، عن مؤشرات شبه نهائية لتنسيق القبول في الجامعات ، وذلك بعد التوجه ، نحو زيادة الأعداد في بعض القطاعات الجامعية .

الإحصائيات الأخيرة الخاصة بنتيجة المرحلة الأولى ، من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، توقعت أن يتوقف القبول ، في كليات الطب ، بين 400.5 درجة أو 401 درجة ، وذلك بنسبة 97.7% أو 97.8% ، وأن يتوقف الحد الأدنى لـ«طب الأسنان» ، عند 400 درجة ، بنسبة 97.6% ، وأن ينخفض الحد الأدنى لـ«الصيدلة» ، إلى 395 أو 395 ونصف الدرجة ، بنسبة 96.3% و96.5% .

Advertisements