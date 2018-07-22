كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات العربية في مكتب التنسيق 2018

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قبل نحو أسبوع ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي ، وانتهت أول أمس الجمعة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، إجابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على أهم الأسئلة والاستفسارات ، التي وردت إلى الوزارة ، بشأن تنسيق الشهادات العربية ، الذى ينطلق يوم الثلاثاء المقبل ، ويستمر حتى يوم 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وهي كالتالي :

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1. ما هي الشهادات العربية؟

هي شهادة انتهاء مرحلة الثانوية العامة ، صادرة من بلد عربي ، وتعادل بشهادة الثانوية العامة المصرية .

2. ما هي الأوراق التي تصرف للطلاب ، وما هي أماكن صرفها؟

هي مظروف يضم دليل القبول ، الرقم السري ، ورقم الجلوس ، الذي يستخدمه الطالب ، للدخول على شبكة الإنترنت ، لتسجيل بياناته ورغباته ، والمواد التي درسها ، ودرجاته .

وأماكن صرف الأوراق هي :

– المكتب الرئيسي في القاهرة : « المدينة الجامعية بجامعة القاهرة ، في منطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة » .

– فرع الإسكندرية : « مجمع الكليات في الشاطبي ، مبني كلية الحقوق » .

– فرع أسيوط: « مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم في الوليدية » .

3. متى تُصرف الأوراق؟

يبدأ صرف الأوراق ، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 .

4. ما هي الآلية التي تسجل بها الرغبات على شبكة الإنترنت ؟

بعد انتهاء الطالب من صرف الأوراق ، يبدأ تسجيل بياناته ورغباته ، والمواد التى درسها ، والدرجات التي حصل عليها ، على موقع التنسيق الإلكتروني ، بواسطة الرقم السري ورقم الجلوس ، وذلك على الرابط التالي اضغط هنا

5. هل يرفق الطالب ، ما تم تسجيله على شبكة الإنترنت ، في الأوراق المقدمة لمكتب التنسيق ؟

على الطالب طباعة رغباته ، والمواد التي درسها ، وسجلها على موقع التنسيق الإلكتروني ، وورقة البيانات الأساسية ، وإرفاقها مع باقي الأوراق فب المظروف ، والذهاب مرة أخرى إلى مكتب التنسيق ، طبقا للمواعيد التي يحددها المكتب ويعلن عنها ، مع مراعاة أن تكون جميع الشهادات ، أصلية وموثقة ، ومعتمدة من الجهات المعنية .

6. ما هي الأوراق المطلوب تقديمها إلى مكتب التنسيق ؟

– أصل شهادة النجاح الأصلية ، مستوفاة جميع التصديقات .

– طلب الالتحاق ، « استمارة 555 تنسيق أول ورقة في الدليل » .

– شهادة الميلاد المصرية.

– المستند الذي يفيد بإقامة الطالب وولي أمره ، في البلد الحاصل منه الطالب ، على شهادة الثانوية ، وذلك بشكل شرعي .

– نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات ، والمواد التي درسها الطالب ، والبيانات التي سجلها الطالب ، على شبكة الإنترنت .

7. هل يتم الرجوع مرة أخرى إلى مكتب التنسيق ، بعد التسجيل على شبكة الإنترنت ؟

بعد استكمال الطالب أوراقه. والتسجيل على شبكة الإنترنت ، وطباعة ما تم تسجيله ، وترتيب الأوراق داخل المظروف الخاص بالمكتب ، عليه التوجه نحو مكتب التنسيق مرة أخرى لتسليم الأوراق ، من خلال اللجان المخصصة لذلك داخل المكتب ، ولا تقبل الأوراق بالبريد ، بل يجب أن تقدم باليد ، بواسطة الطالب ، أو ولي أمره أو أحد أقاربه ، بعد التأكد أن الشهادات المقدمة أصلية .

8. ما هي الخطوات المتبعة بعد تسليم الطالب ملفه ؟

يتم استلام الملفات ، بعد فحصها مبدئيا بواسطة لجان الاستلام ، وإعطاء كل طالب إيصال استلام ، لإثبات أن الطالب سلم أوراقه للمكتب ، وقد يتم استدعاؤه ، لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات ، أو أي متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة ، وفي حال عدم تنفيذ الطالب هذه الخطوات ، سوف يتم إيقاف ترشيحه ، وحذف اسمه من قوائم المتقدمين .

9. ما موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم ؟

يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد ، التي بها أماكن متبقية ، للشهادة الحاصلين عليها فقط ، شرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد .

10. هل يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة من سنوات سابقة ، التقدم إلى مكتب التنسيق ؟

لا ، حيث إن حداثة المؤهل في جميع الشهادات المعادلة ، شرط أساسي لتقدم الطلاب إلى مكتب التنسيق .

11. هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة العربية ، أداء اختبارات القدرات ، في الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية ؟

لا يمكن ، حيث يخصص لهم مرحلة خاصة بهم ، يتم الإعلان عن موعدها .

12. ما هي كليات اختبارات القدرات ، التي يجب على الطالب ، اجتياز اختبار القدرات قبل الالتحاق بها ؟

كلية الفنون الجميلة ، قسمي « عمارة و فنون » ، كليات « الفنون التطبيقية ، التربية الموسيقية ، التربية الرياضية ، التربية النوعية شعبتي التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، السياحة والفنادق ، والتمريض » .

13. كيف تسحب بطاقة القدرات ، لطلاب الشهادات المعادلة العربية ؟ ، وما هي الأوراق المطلوبة ؟

-على الطالب الذي يرغب في أداء هذه الاختبارات ، التقدم للكلية مباشرة ، ومعه « البطاقة الشخصية أو جواز السفر ، صورة من شهادة النجاح، صورتين شخصيتين ، والرسوم المقررة التي تحددها الكلية » ، حيث إن هذه الاختبارات ، تعقد مركزيا في كليات جامعة حلوان ، والتربية النوعية في جامعة القاهرة ، ويتم شغل الأماكن المخصصة لهذه الكليات ، بأسبقية المجموع الكلي للدرجات ، من بين الطلاب الناجحين في اختبارات القدرات ، وعلى الطلاب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم ، حيث يتم ترشيحهم لهذه الكليات ، من خلال ما يسجلونه برغباتهم .

14. ما هي خطوات معادلة الشهادة العربية؟

على الطالب التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات ، « إدارة المعادلات » ، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كالتالي :

تقرير مفصل عن النظم التعليمية ، الموجودة في البلد الصادر منه الشهادة ، يكون متضمنا المراحل التعليمية ، و سنوات كل مرحلة ، وتقرير مفصل عن مرحلة الثانوية العامة ، من حيث المناهج وخطط الدراسة ، وبيان في الجامعات التي تقبل هذه الشهادة ، في تلك الدول وفي خارجها .

يجب أن تكون هذه التقارير. صادرة من المستشار الثقافي المصري ، أو السفارة المصرية في البلد الصادر منه الشهادة ، أو من المستشار الثقافي لهذا البلد في القاهرة .

بعد إعلان نتائج الترشيح ، تعلن مواعيد وقواعد التحويلات ، المناظرة وغير المناظرة ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

15. ما هي قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين المعاقين ، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة ، من الدول العربية ، في الجامعات المصرية ؟

الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلي للشهادة .

أن يكون قبولهم في كليتي الآداب والحقوق في الجامعات المصرية ، شرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية ، وأن تمنعهم الإعاقة من الحركة أو تدوين المحاضرات .

يقبل هؤلاء الطلاب ، في كليات التجارة بالجامعات المصرية ، شرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة ، وأن تمنعهم الإعاقة من الحركة ، ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات .

يتقدم هؤلاء الطلاب ، إلى الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة ، على أن تشكل كل جامعة ، لجنة ثلاثية لفحص الطلاب المعاقين ، وتوزيع من تنطبق عليهم الشروط على الكليات المعنية .

16. ما هي كيفية قبول الطلاب المصريين المكفوفين ، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة ، من الدول العربية في الجامعات المصرية ؟

الحصول على 50% على الأقل ، من المجموع الاعتباري في الشهادة ، مع الأخذ في الاعتبار ، أنه بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية ، يحسب المجموع الاعتباري ،من شهادة المدرسة فقط .

يكون قبولهم في كليات ، « الآداب ، دار العلوم ، الألسن ، الحقوق ، والخدمة الاجتماعية » ، في الجامعات المصرية بة. شرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية .

يتقدم هؤلاء الطلاب ، إلى الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة ، على أن تشكل كل جامعة ، لجنة ثلاثية لفحص الطلاب المكفوفين ، وتوزيع من تنطبق عليهم الشروط ، على الكليات المعنية .

17. كيف يتم تحديد عدد الأماكن المخصصة ، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات العربية المعادلة ، في الجامعات المصرية ؟

يقبل الطلاب وفقا للضوابط التي تحددها قرارات المجلس الأعلى للجامعات ، والقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن ، قبل كل عام جامعي ، وتحدد كذلك عدد الأماكن المخصصة ، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية ظ من الدول العربية ، في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية ، وذلك على أساس النسبة المرنةر، وهي : « نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول ، من حملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية ، إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم ، كطلاب نظاميين في الجامعات الحكومية المصرية ، من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية ، في العام ذاته » .

18. ما هي الخطوات ، التي يتبعها الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية ، ويرغبون في الالتحاق بكليتي الحربية والشرطة ؟

يتجه الطالب إلى الكلية الحربية ، أو أكاديمية الشرطة ، ليحصل على ملف التقدم لها ، ثم يتجه بعدها ، إلى مكتب التنسيق ومعه ملف التقديم ، وأصل شهادة النجاح الثانوية ، لحساب المجموع الاعتباري ، وتسليمه الخطاب المعتمد الدال على ذلك .

19. كيف يتم تحويل الطلاب ، الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة العربية ، والتحقوا بجامعات دول خارج مصر ؟

يتم التحويل طبقا للقرار الجمهوري ، رقم 354 لسنة 1991 ، الذي ينص على أن يكون الطالب ، مستوفيا الحد الأدنى للقبول ، في الكلية المعنية التي يرغب في التحويل إليها ، في عام حصوله على المؤهل ، ويكون التحويل مركزيا ، عن طريق مكتب التنسيق ، والأوراق المطلوبة ، للتحويل هي :

– صورة من شهادة النجاح .

– شهادة الميلاد .

– إفادة دراسية من الكلية المقيد بها الطالب ، مدون بها أن الطالب ، مقيد في عام التقدم لطلب التحويل .

20. ما هو موقف الطلاب ، المستنفدين لعدد مرات الرسوب في الكليات بمصر ؟

يقبل الطلاب المستنفدين ، لعدد مرات الرسوب ، في كليات » التجارة ، الآداب ، الحقوق ، والخدمة الاجتماعية » ، نظام الانتساب الموجه فقط ، والمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة ، شرط استيفاء المواد المؤهلة ، والحد الأدنى عام الحصول على المؤهل .

21. كيف يتم حساب المجموع الاعتباري للشهادات العربية ؟

الشهادات المعادلة العربية ، عدا « المملكة العربية السعودية ، الكويت ، والبحرين » ، لقسمي العلمي والأدبي ، يحذف من مجموع الطالب ، الدرجات الحاصل عليها ، في مواد « التربية الإسلامية ، التفسير ، التربية الرياضية ، السلوك والمواظبة ، والتربية العسكرية والتربية الوطنية إن وجدت في الشهادة » ، أو يحذف فقط درجات المواد التي درسها منها ، في حال دراسة بعضها ، كما يحذف مجموع درجات النهاية الكبرى لهذه المواد ، من المجموع الكلي للشهادة .

ويحسب مجموع درجات باقي المواد ، الواردة في الشهادة ، وتنسب إلى مجموع درجات النهاية الكبرى لهذه المواد .