موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات المصرية 2018

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انتهى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ، الذي ترأسه الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على تحديد موعد بداية الدراسة ، في الجامعات والمدارس المصرية ، على أن تبدأ الدراسة ، يوم السبت ، الموافق 22 سبتمبر من العام الحالي 2018 .

حضر اجتماع المجلس ، الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور يوسف راشد ، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء الجامعات .

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الدكتور خالد عبد الغفار ، طالب رؤساء الجامعات ، بتقديم تصوراتهم المستقبلية ، بشأن تحديث خريطة التخصصات العلمية ، للدراسة في مرحلة البكالوريوس ، لطرحها في فرص التنسيق ، التي تتاح للطلاب ، بداية من العام المقبل ، على أن يراعى في خريطة التخصصات الجديدة ، احتياجات المجتمع المصري ، وأولويات التنمية في الفترة المقبلة .

بدوره ، تحدث الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن جهود وزارته ، استعدادا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد ، موضحا أن النظام الجديد ، سوف يركز على فهم الطلاب للمناهج الدراسية ، والاستفادة بها في الحياة ، بدلا من أسلوب الحفظ والتلقين .

ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن بداية العام الدراسي الجديد ، ستشهد توفير 750 ألف تابلت ، في 3 آلاف مدرسة ، ضمن خطة تطوير منظومة التعليم الثانوي .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أكد استعداد الجامعات ، للمشاركة في مؤتمر الشباب ، المقرر عقده في جامعة القاهرة ، نهاية شهر يوليو الحالي ، تحت رعاية وبحضور ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما أكد في الوقت ذاته ، أن وزارته تتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، للقضاء على قوائم انتظار المرضى ، من خلال المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للقضاء على قوائم انتظار المرضى .