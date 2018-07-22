كيف تختار «التعليم» معلمي للمدارس اليابانية؟

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، منذ الأربعاء الماضي ولمدة 10 أيام ، اختيار معلمي المدارس اليابانية ، بالاستعانة لجان يشارك فيها ، خبراء تربية وصحفيون ، وقيادات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، كل ما يهم القراء ، بشأن اختيار معلمين ، للعمل في المدارس الأجنبية ، وذلك في 10 معلومات .

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1. تقدم 3 آلاف معلم ، للمدارس اليابانية ، حيث يتم اختيار 1250 معلما فقط .

2. يخضع المتقدمون ، لاختبارات صحية ونفسية .

3. القدرة على الإبداع ضمن معايير اختيار المعلمين .

4. التنمية المستدامة ، أحد أسباب اختيار المعلمين ، للعمل في المدارس اليابانية .

5. الفئات المستهدفة ، هي « معلم فصل ، مدير مدرسة ، ووكيل مدرسة » .

6. يعامل المعلمون وفقا لقانون العمل ، وليس قانون الخدمة المدنية .

7. وضع حوافز كبيرة للمعلمين ، لمساعدتهم على الاستمرار في العطاء ، ونجاح منظومة المدارس اليابانية .

8. توزيع المعلمين الذين يتم اختيارهم للعمل ، على 40 مدرسة يابانية ، تدخل الخدمة بداية العام المقبل .

9. يتلقى المعلمون الذين يتم اختيارهم ، تدريبات على أنشطة « توكاتسو » ، خلال الأيام المقبلة .

10. اختيار أعضاء هيئة التدريس ، سوف يكون للأفضل ، من دون محسوبية أو مجاملة .