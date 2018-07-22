نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى.. تعرف على الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية

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نتيجة تنسيق التعليم الثانوية 2018 المرحلة الأولى، حيث عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى أمام جميع وسائل الإعلام المختلفة.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى

كليات القطاع الطبي:

وقد كانت نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى، فقد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار أن الحد الأدنى كليات القطاع الطبي كالتالي:

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تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى الحد الأدنى لكلية الطب البشري هو 402,5 درجة بنسبة مئوية تصل إلى 98,17%.

تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 401,5 درجة بنسبة مئوية 97,92%.

تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى والحد الأدنى لكلية صيدلة 397 درجة بنسبة مئوية 96,8%.

تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى لـ “كليات هندسة”

وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على توفير أماكن في “كليات الهندسة” خلال تنسيق الثانوية العامة 2018 في المرحلة الثانية في سبع كليات على مستوى جمهورية مصر العربية، لذلك لن يكون هناك حد أدنى لكليات الهندسة خلال تنسيق المرحلة الأولى.

سوف يتم قبول جميع الطلاب من “الشعبة الهندسية” الذين تقدموا إلى كليات الهندسة بحد أدنى 385 درجة بنسبة مئوية تصل إلى 93,90% بأكثر في كليات الهندسة.

وقد تنخفض نسبة التنسيق خلال تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الثانية عن حد أدنى 93% أو قد تتوقف عند تلك النسبة.

الكليات المتاحه لتنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الثانية

وأكد الوزير على توفير أماكن في الكليات الثانية خلال تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الثانية وهي:

كليات الطب البيطري.

كليات الحاسبات والمعلومات.

كليات التجارة.

كليات الآداب.

كلية الألسن.

تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى

ويجدر هنا الإشارة على أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” قد أعلنت عن تنسيق الثانوية العامة 2018 خلال المرحلة الأولى كالتالي:

تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بحد أدنى 394 درجة فأكثر بنسبة تصل إلى 96,10%، وقد سجل عدد الطلاب 28001 طالب وطالبة.

تنسيق التعليم الثانوية 2018 المرحلة الأولى للشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة بنسبة 93,90% بعدد طلابي 15267 طالب وطالبة.

تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بحد أدنى 328 درجة بأكثر بنسبة 80% لعدد طلاب 83539 طالب وطالب.

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