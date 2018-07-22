تنسيق الثانوية الأزهرية 2018 المرحلة الأولى.. تعرف على الفصول والكليات المستحدثة بجامعة الأزهر لتنسيق 2018

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تنسيق الثانوية الأزهرية 2018 المرحلة الأولى، حيث يستعد خلال الفترة الحالية طلاب التعليم الأزهري إلى تنسيق القبول بجامعة الأزهر بعد الإعلان عن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية.

وقد سجلت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2018 بأقسامها المختلفة، حيث شهد القسم الأدبي والعلمي نسبة نجاح تقدر بحوالي 63,81%، وسجلت نسبة معاهد الشعب الإسلامية نسبة نجاح تقدر بحوالي 95,35%، وسجل عدد طلاب التعليم الثانوية الناجحين خلال الدور الأول حوالي ثلاثة وخمسين ألف طالب وطالبة.

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تنسيق الثانوية الأزهرية 2017/ 2018 للبنين

وقد سجل عدد الطلاب المتقدمين إلى تنسيق الثانوية الأزهرية 2017 حوالي 84541 طالب، وكان التنسيق كالتالي:

وقد كان الحد الأدنى للقبول في كليات طب البنين بـ “دمياط، والقاهرة، وأسيوط” ستمائة وأحد عشر درجة بنسبة مئوية تقدر بحوالي 94%.

الحد الأدنى للقبول لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 لطب الأسنان “أسيوط والقاهرة” بمجموع ستمائة وأربعة بنسبة نجاح مئوية تقدر بحوالي 93%.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 لصيدلة القاهرة بمجموع ستمائة وواحد بنسبة نجاح مئوية تقدر بحوالي 92,46%.

والحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 لصيدلة أسيوط بمجموع 591,5 درجة بنسبة مئوية تصل إلى 91%.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 لهندسة بنين “قنا، والقاهرة” بمجموع خمسمائة واثنين وسبعين درجة بنسبة مئوية 88%.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2017/2018 بنات

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 بنات كليات طب “القاهرة، دمياط، وأسيوط” بمجموعة 620 درجة بنسبة مئوية 95,46%.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 للبنات طب أسنان القاهرة بمجموع ستمائة وثمانية عشر درجة بنسبة مئوية 95,08%.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 بنات لصيدلة “أسيوط والقاهرة” بمجموعة ستمائة وأحد عشر بنسبة مئوية 94%.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 بنات لهندسة القاهرة بمجموعة خمسمائة وأربعة وتسعين بنسبة مئوية تصل إلى 91,38%.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017 بنات لتمريض القاهرة بمجموع خمسمائة وستة وثمانين بنسبة مئوية 90,15%.

فصول وكليات مستحدثة بجامعة الأزهر لتنسيق التعليم الثانوية 2018

سوف يتم إدراج فصول وكليات مستحدثة داخل جامعة الأزهر خلال تنسيق الثانوية الأزهرية 2018، وهي كالتالي:

حيث قررت “جامعة الأزهر” أن يتم تحويل فصول طب البنات بدمياط إلى كلية. كما تم تحويل فصول الطب للبنات في جامعة أسيوط إلى كلية. تم تحويل فصول صيدلة بنات إلى كلية. تم استحدثت جامعة الأزهر “كلية التربية للبنات بالقاهرة، وقسم رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، وفصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة، وفصول بالفيوم التابعة إلى كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة”، كما تضمنت الجامعة “شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية والشريعة والقانون، واللغة العربية”. تم إدراج “قسم اللغة اليابانية” في كليات اللغات، والترجمة للبنين بالقاهرة. وتم إدراج قسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة. وتم إدراج قسم رياض الأطفال لكلية التربية للبنات بأسيوط. وتم إدراج قسم الدراسات الإسلامية اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بنين بالقاهرة. وتم إيقاف استقبال الطلاب بفصول الهندسة الزراعية بأسيوط.

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