غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018: 78.05% أدبي.. و69.51% علمي

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أعلن زير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الأحد ، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي. الذي عقده اليوم في مقر الوزارة ، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية ، من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية ، و69.51 % للشعبة الأدبية .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حددت الحد الأدنى للمرحلة الأولى ، من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، للشعبة العلمية. 394 درجة فأكثر ، أي بنسبة 96.10% ، بمجموع عدد طلاب 28 ألفا وطالب ، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر ، أي بنسبة 93.90% فأكثر ، بعدد طلاب 15 ألفا و267 طالبا وطالبة ، والشعبة الأدبية بحد أدنى ، 328 درجة فأكثر ، أي بنسبة 80.00% فأكثر ، بعدد طلاب 83 ألفا و539 طالبا وطالبة .

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