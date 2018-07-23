الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات «علمي»

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، أمس الأحد ، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ، للقبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك للشعب الثلاثة « علمي علوم ، علمي رياضة ، أدبي » .

وخلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقده أمس الأحد ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات ، أعلن كذلك ، إطلاق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات ، والمعاهد الحكومية المصرية ، اليوم الإثنين ، الموافق 23 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بحد أدنى للشعبة العلمية والهندسية ، 320 درجة فأكثر ، بنسبة 78.05% ، و285 درجة فأكثر ، بنسبة 69.51% للشعبة الأديبة .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، الأماكن الخالية في الشعبة العلمية ، لطلاب المرحلة الثانية من القبول في الجامعات ، وهي كالتالي :

كلية حاسبات ومعلومات في جامعة شبين الكوم .

كلية الحقوق في جامعة سوهاج .

كلية الحقوق في جامعة المنيا.

كلية حاسبات ومعلومات في جامعة الفيوم.

كلية التربية في جامعة المنيا.

كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة بني سويف.

كلية الحقوق غي جامعة أسيوط.

كلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

كلية التجارة في جامعة الإسكندرية.

كلية فنون جميلة في جامعة أسيوط.

كلية تربية فب جامعة عين شمس.

كلية تجارة الإسماعيلية في جامعة قناة السويس .

كلية تربية طفولة في جامعة أسوان.

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كلية حاسبات ومعلومات في جامعة أسيوط.

كلية التجارة في جامعة كفر الشيخ.

معهد فني صحي في جامعة الإسكندرية.

كلية االتجارة في جامعة المنصورة.

كلية التجارة في جامعة أسيوط.

كلية الألسن في جامعة سوهاج.

كلية التجارة في جامعة بني سويف.

كلية التربية في جامعة بنها.

كلية الحقوق في جامعة الفيوم.

كلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصر.

كلية طب بيطري فرع جامعة مطروح.

كلية تجارة في جامعة أسوان.

كلية التمريض فرع جامعة مطروح.

كلية التربية في جامعة أسيوط.

كلية إعلام في جامعة جنوب الوادي.

كلية الألسن في الأقصر في جامعة جنوب الوادي .

كلية التربية في جامعة الزقازيق.

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة بني سويف.

معهد فني صحي في الإسماعيلية.

كلية حاسبات ومعلومات في جامعة الزقازيق.

معهد فني صحي في أسوان.

معهد فني صحي في الزقازيق.

معهد فني صحي في أسيوط.

كلية علوم في جامعة بورسعيد.

كلية علوم في جامعة أسوان.

كلية تربية رياضة في جامعة عين شمس.

كلية علوم في جامعة الوادي الجديد.

كلية التربية في جامعة بني سويف.

معهد فني صحي في بنها.

معهد فني صحي في جامعة جنوب الوادي.

كلية العلوم في جامعة العريش.

كلية التجارة في جامعة الزقازيق.

كلية طب بيطري في الإسماعيلية في جامعة قناة السويس.

كلية علوم الإسماعيلية في جامعة قناة السويس.

كلية علوم الأرض في جامعة بني سويف.

كلية العلوم في جامعة الزقازيق.

كلية التربية في جامعة المنصورة.

كلية البنات علوم في جامعة عين شمس.

كلية العلوم في جامعة المنصورة.

معهد فني صحي في المنصورة.

كلية علوم شبين الكوم في جامعة المنوفية .

كلية طب بيطري في جامعة السادات.

معهد فني صحي في بني سويف.

معهد فني صحي في طنطا.

كلية العلوم في جامعة كفر الشيخ.

معهد فني صحي في سوهاج.

كلية العلوم في جامعة حلوان.

كلية العلوم في جامعة طنطا.

كلية الألسن في جامعة قناة السويس في الإسماعيلية.

كلية السياسة والاقتصاد في جامعة السويس.

كلية العلوم في جامعة دمياط.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في جامعة السويس.

كلية التربية في جامعة الإسكندرية.

كلية العلوم في جامعة دمنهور.

كلية العلوم في جامعة الإسكندرية.

كلية طب بيطري في جامعة الإسكندرية.

كلية الفنون التطبيقية في جامعة بني سويف.

كلية العلوم في جامعة سوهاج.

كلية فنون جميلة عمارة في جامعة أسيوط.

كلية التجارة في جامعة سوهاج.

كلية طب بيطري في جامعة القاهرة.

كلية علوم قنا في جامعة جنوب الوادي.

كلية العلوم في جامعة القاهرة.

كلية التجارة في جامعة عين شمس.

كلية العلوم في جامعة عين شمس.

كلية الألسن في جامعة بني سويف.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية.

كلية الإعلام في جامعة القاهرة.

كلية العلوم في جامعة أسيوط.

كلية الإعلام في جامعة بني سويف.

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات في جامعة بورسعيد.

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية في جامعة قناة السويس.

كلية طب بيطري فرع جامعة الوادي الجديد.

كلية الألسن في جامعة المنيا.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف.

كلية العلوم في جامعة المنيا.

كلية العلوم في جامعة السويس.

كلية التمريض في جامعة سوهاج.

كلية التمريض في جامعة عين شمس.

كلية علوم الثروة السمكية والمصايد في جامعة كفر الشيخ.

كلية التمريض في جامعة دمنهور.

كلية التمريض في جامعة كفر الشيخ.

كلية تمريض قنا في جامعة جنوب الوادي.

كلية التمريض في جامعة بنها.

كلية التمريض في جامعة أسوان.

كلية التمريض في جامعة الفيوم.

كلية التمريض في جامعة المنصورة.

كلية التمريض في جامعة طنطا.

كلية التمريض في جامعة أسيوط.

كلية تمريض شبين الكوم في جامعة المنوفية.

كلية الألسن في جامعة أسوان.

كلية الطب البيطري في جامعة أسوان.

كلية فنون جميلة في جامعة المنيا.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة بني سويف.

كلية التمريض في جامعة الإسكندرية.

كلية التمريض في جامعة الزقازيق.

كلية التمريض في جامعة القاهرة.

كلية التمريض في جامعة المنيا.

كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية.

كلية التمريض في جامعة بني سويف.

كلية ألسن في جامعة عين شمس.

كلية العلوم في جامعة بنها.

كلية طب بيطري في جامعة بنها.

كلية العلوم في جامعة الفيوم.

كلية علوم الإعاقة والتأهيل في جامعة الزقازيق.

كلية العلوم في جامعة بني سويف.

كلية حقوق شبين الكوم في جامعة المنوفية.

كلية علوم رياضة في جامعة عين شمس.

كلية الحقوق في جامعة القاهرة.

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية في جامعة قناة السويس / رياضة.

كلية الحقوق في جامعة المنصورة.

كلية التجارة في جامعة بنها.

كلية الحقوق في جامعة بنها.

كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة حلوان.

كلية فنون تطبيقية في جامعة دمياط.

كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة كفر الشيخ.

كلية الألسن في جامعة قناة السويس في الإسماعيلية / رياضة.

كلية حاسبات ومعلومات في جامعة بنها.

كلية الفنون الجميلة في جامعة المنصورة.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية / رياضة.

كلية حاسبات ومعلومات الإسماعيلية في جامعة قناة السويس.

كلية الفنون الجميلة عمارة في جامعة المنصورة.

كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة المنيا.

كلية النخطيط العمراني في جامعة القاهرة.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف / رياضة.

كلية تجاره انتساب موجه في جامعة بور سعيد.

كلية التجارة في جامعة بور سعيد.

كلية فنون جميلة عمارة في جامعة الإسكندرية.

كلية التجارة في جامعة القاهرة.

كلية فنون جميلة في جامعة حلوان.

كلية الفنون التطبيقية في جامعة بنها.

كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية.

كلية حاسبات ومعلومات في جامعة المنصورة.

كلية فنون جميلة في جامعة الإسكندرية.

كلية ألسن في جامعة عين شمس / رياضة.

كلية الألسن في جامعة كفر الشيخ / رياضة.

كلية الحقوق في جامعة طنطا.

كلية الهندسة في جامعة الفيوم.

كلية الإعلام في جامعة القاهرة / رياضة.

كلية الهندسة في جامعة حلوان

كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة القاهرة /رياضة.

كلية حاسبات ومعلومات في جامعة القاهرة.

كلية حاسبات ومعلومات في الأقصر في جامعة جنوب الوادي.

كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة السويس.

كلية الهندسة في جامعة أسيوط.

كلية الهندسة في جامعة بور سعيد.

كلية حاسبات ومعلومات في جامعة عين شمس.

كلية الحقوق في جامعة عين شمس.

كلية فنون تطبيقية في جامعة حلوان.

معهد فني صحي رياضة في المنصورة.

كلية فنون جميلة عمارة في جامعة المنيا.

معهد هندسة إلكترونية منوف في جامعة المنوفية.

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كلية هندسة المطرية في جامعة حلوان.

كلية الهندسة في جامعة بنها.

كلية هندسة الطاقة في جامعة أسوان.

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معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية ط في شبرا الخيمة ، بمصروفات.

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد ، شعبة تربوية في أسيوط ، بمصروفات.

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كلية تربية ابتدائي في جامعة المنيا.

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الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ، شعبة إدارة الأعمال .

كليك تربية نوعية ميت غمر في جامعة المنصورة.

المعهد التكنولوجي العالي إدارة العاشر من رمضان في مرسى مطروح.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.

معهد الجزيرة العالي للاتصال والإعلام في المقطم.

معهد فني صحي رياضة في جامعة جنوب الوادي.

كلية تربية نوعية موسيقية في فرع مطروح في جامعة الإسكندرية.

كلية تربية نوعية في غرع مطروح في جامعة الإسكندرية.

كلية الآثار واللغات في فرع مطروح في جامعة الإسكندرية.

كلية زراعة فرع جامعة الوادي الجديد.

المعهد العالي النوعي ، سياحة وفنادق ، وإرشاد سياحي في مصر الجديدة.

المعهد العالي سياحة وفنادق في السيوف في جامعة الإسكندرية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية في سوهاج.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية في جاردن سيتي ، طالبات.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية في جامعة الإسكندرية ، طالبات.

أقنعها المتوسط للخدمة الاجتماعية في جامعة أسوان.

كلية تربية طفولة في جامعة الغردقة.

معهد الإدارة والسكرتارية في مصر االقديمة.

المعهد الفني للتمريض في الجونة.

معهد سكرتاريه في كلية رمسيس بالقاهرة ، طالبات.

المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج في المحلة الكبرى.

المعهد العالي للدراسات النوعية في مصر الجديد ، نظم معلومات إدارية.

كلية الآثار في صان الحجر في جامعة الزقازيق.

كلية تربية نوعية شعبة فنية في ميت غمر ، في جامعة المنصورة.

كلية التربية الفنية في جامعة المنيا.

المعهد الكندي العالي للهندسة في جامعة 6 أكتوبر.

معهد القناة العالي للهندسة في جامعة السويس.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة في المرج.

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنصورة.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في جامعة الزقازيق.

المعهد العالي للعلوم الإدارية في سوهاج.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في المحلة الكبرى.

المعهد العالي للعلوم الإدارية في بني سويف.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في الطود الأقصر.

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كلية تربية رياضية بنات في جامعة الوادي الجديد.

كلية التمريض في جامعة حلوان.

كلية التمريض في جامعة بور سعيد.

كلية آداب انتساب موجه في جامعة بورسعيد.

كلية تجارة انتساب موجه في جامعة أسوان.

كلية تربية رياضية بنات في جامعة سوهاج.

كلية تربية رياضية بنين في جامعة سوهاج.

كلية رياض الأطفال في جامعة الإسكندرية ، فرع مطروح .

كلية الزراعة الصحراوية والبيئية في فوكة في جامعة الإسكندرية ، فرع مطروح .

كلية الآثار في جامعة أسوان.

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك في جامعة أسوان.

كلية الزراعة والموارد الطبيعية في جامعة أسوان.

كلية علوم / رياضة في الوادي الجديد.

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كلية تعليم فني صناعي في جامعة المحلة الكبرى.

كلية تعليم فني صناعي في بئر العبد في جامعة شمال سيناء.

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المعهد الفني للفنادق في قنا.

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معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا ، 6 أكتوبر ، بمصروفات.

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المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات في جامعة المنيا ، شعبة نظم المعلومات الإدارية .

كلية الزراعة في جامعة كفر الشيخ.

كلية تربية ابتدائي في جامعة كفر الشيخ.

كلية تربية طفولة في جامعة كفر الشيخ.

كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة السادات.

كلية تجارة انتساب موجه في جامعة دمياط.

كلية تربية رياضية بنين في جامعة بني سويف.

كلية تربية رياضية / بنات ، في جامعة بني سويف.

المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم ، شعبة تجارة ومحاسبة.

معهد تلقاهرة العالي ، إدارة الأعمال ونظم المعلومات ، في التجمع الأول.

معهد القاهرة العالي ، علوم حاسب ، قطعة2 ، مجمع خدمات البنفسج ، تجمع أول.

كلية سياحه وفنادق في جامعة الأقصر.

كلية تربية ابتدائي في جامعة بني سويف.

كلية تربية نوعية فنية في جامعة كفر الشيخ.

المعهد العالي للعلوم الإدارية في بلقاس بالدقهلية.

المعهد الدولي للإعلام في مدينة الشروق.

كلية علوم رياضة في جامعة كفر الشيخ.

كلية تربية نوعية مموسيقية في جامعة كفر الشيخ.

كلية تربية نوعية في جامعة كفر الشيخ.

كلية تربية في جامعة كفر الشيخ.

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات في المنيا ، شعبة العلوم التجارية ، تخصص إدارة أعمال ، ومحاسبة.

كلية تربية نوعية. منية النصر ، في جامعة المنصورة.

كلية اقتصاد منزلي في جامعة حلوان.

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية فب بلبيس.

المعهد العالي للهندسة في المنيا.

المعهد العالي للدراسات السياحية في دمياط.

كلية تربية ، شعبة تربية فنية ، في جامعة الإسماعيلية.

كلية تربية ، شعبة موسيقية ، في جامعة الإسماعيلية.

كلية تربية ، شعبة تربية فنية ، في جامعة السويس

المعهد الكندي ، تكنو إعلام ، في التجمع الخامس.

كلية تعليم فني ري وصرف ومساحة في جامعة قنا.

كلية تربية نوعية في جامعة بنها ، شعبة موسيقية.

كلية تربية نوعية في جامعة بنها.

كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة الفيوم.

المعهد العالي للسياحة والفنادق في 6 أكتوبر.

المعهد المصري العالي ، سياحة وفنادق ، في مصر الجديدة.

معهد الألسن العالي ، شعبة سياحة وفنادق ، في مدينة نصر.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق ، في رأس سدر.

معهد الألسن العالي في مدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

كلية تربية نوعية في جامعة بنها ، شعبة تربية فنية.

كلية تربية رياضية بنين في جامعة بنها.

كلية تربية نوعية موسيقية في جامعة دمياط.

كلية حقوق انتساب في جامعة بنها.

كلية تربية ابتدائي في جامعة بنها.

كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة المنوفية.

كلية الزراعة في مشتهر.

كلية السياحة والفنادق في جامعة المنصورة.

كلية الآداب في جامعة بنها.

كلية الحقوق في جامعة بورسعيد.

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ، في التجمع الخامس .

المعهد العالي الكندي ، تكنولوجيا إدارة ، في التجمع الخامس.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الإسماعيلية.

كلية آداب انتساب موجه في جامعة الإسماعيلية.

كلية تجارة انتساب في بنها.

كلية تجارةوانتساب موجه في جامعة الإسكندرية.

كلية تجارة انتساب موجه في الإسماعيلية ، في جامعة قناة السويس.

كلية تجارة انتساب موجه في شبين كوم في جامعة المنوفية.

كلية تجارة انتساب موجه في جامعة حلوان.

معهد عالي تعاون زراعي ، شبرا الخيمة ، بمصروفات.

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد ، أسيوط ، بمصروفات.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في سوهاج.

المعهد العالي للخدمه الاجتماعية في بور سعيد.

المعهد العالي دراسات تعاونية وإدارية في المنيرة ، بمصروفات.