الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية.. الكليات الخالية لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2018 «أدبي»

Advertisements

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل نحو أسبوعين ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها ، في المرحلة الأولى من التنسيق ، التي انتهت الجمعة الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2018 ، أمس الإثنين .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، قائمة بالكليات التي ما يزال بها أماكن شاغرة ، لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، الشعبة الأدبية ، والتي بدأت أمس الإثنين ، وهي كالتالي :

Advertisements

حقوق انتساب موجه في جامعة بنها.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، انتساب موجه ، في جامعة السويس.

المعهد العالي للغات في مصر الجديدة.

كلية التربية الرياضية بنات في جامعة السادات.

معهد الجزيرة العالي للاتصال والإعلام في المقطم.

كلية آداب انتساب موجه في جامعة المنيا.

كلية تربية طفولة في الغردقة.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلس في التجمع الأول ، شعبة تسويق.

كلية حقوق انتساب موجه ، في جامعة الزقازيق.

كلية التربية النوعية في ميت غمر شعبة التربية الموسيقية.

كلية تربية شعبة تربية موسيقية في جامعة الإسماعيلية.

المعهد العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية.

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي.

كلية تربية نوعية موسيقية في جامعة المنصورة.

كلية حقوق انتساب موجه في جامعة أسيوط.

كلية تجارة انتساب موجة في جامعة جامعة السويس.

المعهد العالي للسياحة والفنادق في السيوف ، في جامعة الإسكندرية.

كلية تربيةجنوعية فنية في الجيزة.

كلية تربية نوعية موسيقية في الجيزة.

كلية تربية نوعية موسيقية في جامعة دمياط.

المعهد العالي للسياحة والفنادق في الإسكندرية ، إيجوث.

المعهد العالي للغات في أسوان.

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات في المنيا ، شعبة نظم المعلومات الإدارية.

كلية تربية نوعية بنها شعبة تربية فنية.

المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج ، شعبة نظم.

كلية ربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية نوعية فنية أسوان.

كلية آداب انتساب موجه قنا في جامعة جنوب الوادي.

المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة.

كلية آداب انتساب موجه في جامعة طنطا.

كليك آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

كلية تربية نوعية ففني بورسعيد.

كلية حقوق انتساب موجه طنطا.

كلية خدمه اجتماعية الفيوم.

كلية دار العلوم انتساب موجه جامعة القاهرة.

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة.

المعهد عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

كلية تربية نوعية فنية الفيوم.

كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان.

كلية تربية نوعية فنية أشمون.

المعهد العالي ترميم الآثار بأبي قير.

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر.

كلية دار العلوم في جامعة الفيوم.

المعهد العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط.

المعهد المعهد العالي للعلوم الإدارية في العباسة – الشرقية.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال.

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة.

كلية تربية نوعية موسيقية أشمون.

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

كلية تربية ابتدائي جامعة دمياط.

كلية تربية نوعية فنيه أسيوط.

كلية تربية نوعية موسيقية في أسوان.

كلية تربية رياضية بنين في جامعة الفيوم.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

كلية تربية نوعية فنية عباسية.

كلية آداب انتساب موجه جامعة دمياط.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة في التجمع الخامس.

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر.

كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية نوعية فنية فرع مطروح في جامعة الإسكندرية.

كلية تربية نوعية فرع مطروح جامعة الإسكندرية.

كلية آداب انتساب موجه دمنهور.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.

المعهد التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.

كلية تربية رياضية بنين جامعة السادات.

كلية دار العلوم أسوان

كلية خدمة اجتماعيه انتساب موجه أسوان.

المعهد العالي خدمة اجتماعية بور سعيد.

المعهد العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس.

كلية آداب انتساب موجه المنصورة.

كلية تربية نوعية موسيقية في الإسكندرية.

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية.

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس.

كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية.

كلية تربية موسيقية حلوان.

كلية تربية نوعية شعبة رياض أطفال في النوبارية جامعة دمنهور.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

كلية تربية رياضية بنات بورسعيد.

كلية تربية نوعية موسيقية طنطا.

كلية تربية نوعية فنية المنصورة.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية.

كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

تربية رياضية بنات الفيوم.

نوعية فنية كفر الشيخ.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة.

خدمه اجتماعية أسيوط.

تربية طفولة جامعة السويس.

تربية ابتدائي الغردقة جنوب الوادي.

تربية رياضية بنات قنا.

نوعية موسيقية كفر الشيخ.

آداب انتساب موجه سوهاج.

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات.

آداب انتساب موجه العريش.

تربية نوعية شعبة فنية منية النصر جامعة المنصورة.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

تربية رياضية / بنات كفر الشيخ.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

حقوق انتساب موجه القاهرة.

تجارة انتساب موجه جامعة بور سعيد.

تربيه شعبة تربية فنية الإسماعيلية.

تربية نوعية ميت غمر جامعة المنصورة.

نوعية عباسية.

نوعية فنيه قنا.

فنون جميلة فنون حلوان.

تربية رياضية بنين قنا جامعة جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين أسوان.

نوعية فنية طنطا.

كلية التربية الرياضية بنات جامعة قناة السويس. بالإسماعيلية.

رياضية بنات الزقازيق.

آداب انتساب موجه الإسماعيلية.

تربية رياضية بنين بنها.

تربية شعبة رياض أطفال جامعة دمياط طالبات.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ، تجارة إنجليزي.

تربية رياضية بنات طنطا.

كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش.

تربية شعبة طفولة العريش.

كلية التربية الرياضية في العريش بنين.

نوعية جيزة.

نوعية موسيقيه قنا.

تربية رياضية بنين حلوان.

خدمة اجتماعية حلوان.

تربية رياضية بنات المنصورة.

حقوق حلوان.

تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح.

كلية السياحة والفنادق بني سويف.

كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم مالية وإدارية جامعة الزقازيق.

تربية طفولة فرع الوادي الجديد.

نوعية أشمون.

تربية نوعية بنها شعبة موسيقية.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

سياحه وفنادق الفيوم.

نوعية فنية الزقازيق.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنين سوهاج.

المعهد الكندي تكنو إعلام في التجمع الخامس

نوعية موسيقية المنيا.

كلية التجارة جامعة العريش.

تربية ابتدائي العريش.

آداب سوهاج.

تربية ابتدائي فرع الوادي الجديد.

آداب انتساب موجه حلوان.

حقوق الإسكندرية.

كلية فنون جميلة فنون أسيوط.

تربية نوعية أسوان.

حقوق عين شمس.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

حقوق قنا جنوب الوادي.

آداب الفيوم.

تربية رياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان.

تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان.

تربية رياضية بنين المنصورة.

تربية رياضية بنين الإسكندرية.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

فنون ججميل فنون جامعة الإسكندرية.

تجارة سوهاج.

نوعية قنا.

آداب قنا جامعة جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنين شبين الكوم.

تربية رياضية بنات شبين الكوم.

تجارة دمنهور.

آداب فرع الوادي الجديد.

آداب دمنهور.

حقوق سوهاج.

خدمه اجتماعيه أسوان.

دار العلوم جامعة القاهرة.

حقوق القاهرة.

آداب دمياط.

تجارة جامعة السويس.

تجارة بور سعيد.

نوعية بور سعيد.

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بني سويف.

حقوق أسوان.

حقوق طنطا.

آداب أسوان.

تربية طفولة أسوان.

اقتصاد منزلي شبين الكوم جامعة المنوفية.

تجارة قنا جامعة جنوب الوادي.

تربية ابتدائي أسوان.

حقوق أسيوط.

تجارة أسيوط.

نوعية موسيقية أسيوط.

نوعية أسيوط.

كلية التربية الرياضية بنين جامعة قناة السويس. بالإسماعيلية.

تربية الغردقة جنوب الوادي.

تربية رياضية / بنات أسيوط.

ءداب أسيوط.

تربية رياضية بنين أسيوط.

حقوق الزقازيق.

نوعية موسيقية الزقازيق.

آداب كفر الشيخ.

المعهد العالي للغات 6 أكتوبر.

نوعية بنها.

سياحة وفنادق المنصورة.

حقوق بورسعيد.

حقوق شبين الكوم جامعة المنوفية.

تجارة بنها.

حقوق الفيوم.

تربية نوعية منية النصر جامعة المنصورة.

اقتصاد منزلي حلوان.

حقوق بنها.

كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان.

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ.

سياحة وفنادق جامعة السادات.

تجارة شبين الكوم جامعة المنوفية.

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس.

حقوق المنصورة.

نوعية المنصورة.

آداب المنصورة

تجارة جامعة السادات.

آداب طنطا.

تربية رياضية بنين طنطا.

حقوق جامعة السادات.

تربية جامعة دمياط.

تجارة طنطا.

نوعية جامعة دمياط.

نوعية الفيوم.

سياحة وفنادق الإسماعيلية جامعة قناة السويس.

سياحة وفنادق المنيا.

آداب المنيا.

تربية رياضية بنين المنيا.

تربية رياضية بنات المنيا.

فنون جميلة فنون المنيا.

فنون جميلة فنون الأقصر.

تربية نوعية شعبة تربية فنية بالنوبارية جامعة دمنهور.

تربية ابتدائي جامعة السويس.

تتجار انتساب موجه الإسكندرية.

تجارة انتساب موجه الإسماعيليه جامعة قناة السويس.

تجارة انتساب موجه حلوان.

تجارة انتساب موجه جامعة دمياط.

دار العلوم المنيا.

آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية.

المعهد الدولي للإعلام مدينة الشروق.

تجارة انتساب موجه في جامعة القاهرة.

تجارة انتساب موجه في عين شمس.

تجارة انتساب موجه الزقازيق.

تجارة انتساب موجه المنصورة.

سياحة وفنادق الأقصر.

حقوق بني سويف.

تجارة بني سويف.

آداب بني سويف.

آداب انتساب موجه بورسعيد.

كلية تجارة جامعة أسوان.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ، شعبة إدارة الأعمال.

برنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان.

حقوق دمياط.

آداب انتساب موجه في جامعة الزقازيق.

آداب انتساب موجه بنها.

آداب انتساب موجه الإسكندرية.

آداب انتساب موجه شبين الكوم جامعة المنوفية.

سياحة وفنادق فرع مطروح جامعة الإسكندرية.

المعهد المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

تربية نوعية شعبة فنية ميت غمر جامعة المنصورة.

معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم.

الفراعنة العالي إدارة أعمال.

حقوق انتساب موجه عين شمس.

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

ءداب انتساب موجه بني سويف.

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي ، مصر الجديدة.