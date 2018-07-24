ضوابط «التعليم» بشأن المدارس الرياضية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أنها حددت بعض الضوابط ، والآليات ، الخاصة بالمدارس الرياضية ، في المرحلتين الإعدادية والثانوية ، لتطبيقها على الطلاب ، يأتي على رأسها ، آلية توزيع درجات الطلاب في الامتحانات .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، 9 معلومات ، عن أبرز ضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن المدارس الرياضية ، وهي كالتالي :

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1. مادة التربية الرياضية ، تكون مادة أساسية ، بها نجاح ورسوب .

2. يشترط حصول الطالب ، على 30% من الدرجة المخصصة للامتحان النظري. لنجاحه في الاختبارات .

3. يتم تخصيص 60% من الدرجة المخصصة ، للامتحان العملي .

4. تخصص 10% من الدرجة الكلية ، لمدى الانتظام في التدريب الصيفي ، لجميع الصفوف الإعدادية والثانوية في المدرسة .

5. يعقد امتحان مادة التربية الرياضية ، العملية والنظرية ، من قبل إدارة المدرسة .

6. الطالب الذي ينجح في المواد الدراسية ، في الصفين الأول والثاني الإعدادي ، ثم يرسب في امتحان الدور الثاني ، في مادة التربية الرياضية ، يتم تحويله إلى الصف الناجح إليه ، في المدارس الإعدادية العامة .

7. في حال عدم حضور الطالب ، في الصف الثالث الثانوي ، في مادة التربية الرياضية ، يعقد له دور ثان .

8. يسدد الطالب 500 جنيه ، رسوم في مقابل خدمات رياضية ، وتزيد 7% بشكل سنوي.

9. تصرف وجبة غذائية بشكل يومي ، للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، تتناسب مع الجهد الذي يبذله الطلاب ، طوال فترة التدريب .