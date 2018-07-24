تعرف على طريقة التقدم للدراسة في كلية الشرطة عبر «الإنترنت»

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تتلقى كلية الشرطة ، بداية من اليوم الثلاثاء ، طلبات الراغبين في الالتحاق بالدراسة في كلية الشرطة ، عن طريق موقع الأكاديمية ، ويستمر باب التقديم مفتوحا ، حتى يوم 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، وما يعادلها ، وذلك بمجموع 65% ، فأكثر .

ويمكن للطلاب ، التقدم الالتحاق بالدراسة في كلية الشرطة ، عن طريق موقع الأكاديمية اضغط هنا ، ويدخل الطالب ، اسمه ، ورقم البطاقة ، ورقم الجلوس ، وتظهر للطالب البيانات الخاصة به ، والتي تتضمن كذلك ، الاسم ، والمجموع الحاصل عليه في الثانوية ، واسم المنطقة التعليمية ، ويختار الطالب يوما لأداء اختبار القدرات ، كما يظهر للطالب ، رقم اللجنة ، والرقم السري الخاص به ، الذي يتواصل به مع موقع اكاديمية الشرطة .

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وينوه للطالب بطباعة الإفادة ، الدالة على تقدمه للالتحاق بالدراسة في كلية الشرطة ، التي تضم « الاسم ، رقم القيد ، رقم اللجنة ، تاريخ اختبار القدرات ، وتعليمات الأمن » ، كما ينوه للطالب ، بضرورة إحضار « 4 صور مقاس 4 x 6 ، شهادة الميلاد ، بطاقة الرقم القومي ، شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمدا من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل » ، كما ينوه للطالب كذلك ، بطباعة نموذج طلب الالتحاق بكلية الشرطة ، وملء البيانات المطلوبة ، على أن يحضر الطالب ، طلب الالتحاق عند حضوره لكلية الشرطة .