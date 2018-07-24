شروط وطرق التقديم في الجامعات الخاصة.. ومنح لـ«أسر الشهداء»

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل نحو أسبوعين ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها ، في المرحلة الأولى من التنسيق ، التي انتهت الجمعة الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2018 ، أمس الإثنين .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، 11 معلومة ، عن كل ما يهم طلاب الثانوية العامة 2018 ، عن التقديم في الجامعات الخاصة ، وأهم الإجراءات والخطوات اللازمة ، لتقديم طلاب الثانوية العامة في الجامعات الخاصة المختلفة ، والأوراق المطلوب استيفائها. للتقديم في الجامعات الخاصة ، وهي كالتالي :

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1. تقدم للجامعة الخاصة التي ترغب في الالتحاق بها .

2. احصل على ملف التقديم في الجامعة ، وذلك في مقابل 500 أو 600 جنيه .

3. يخضع الطالب لامتحان قبول في بعض الجامعات ، لقياس قدراته في اللغة الإنجليزية .

4. يجب أن يكون الطالب ، مستوفيا للحد الأدنى ، للكلية التي تقدم إليها في الجامعة الخاصة .

5. يمكن للطالب التقديم في أكثر من جامعة ، في وقت واحد .

6. يوجد بعض الجامعات ، التي تطلب اختبار قدرات. للالتحاق ببعض الكليات بها ، ويجب أن يجتاز الطالب ، هذا الاختبار في البداية.

7. بعد الانتهاء من المراحل السابقة ، انتظر الموافقة النهائية على قيدك في الجامعة الخاصة .

8. في حال حصولك على الموافقة النهائية ، يمكنك تسديد أول دفعة من المصروفات ، وإثبات القيد في الجامعة .

9. تابع المنح التي تقدمها الجامعات الخاصة ، للطلاب الأوائل وغير القادرين ، حيث يتم الإعلان عنها ، عبر المواقع الإخبارية .

10. إذا كنت من أسر الشهداء ، فلك منحة مجانية للدراسة بأي جامعة خاصة تحتاجها .

11. الأوراق المطلوبة للتقديم ، هي : « شهادة الثانوية العامة الأصلية ، نسختين (طباعة كمبيوتر) لشهادة ميلاد الطالب في الشهر الذي يتم فيه التقديم ، 6 صور شخصية مثل التي تقدم لاستخراج جواز السفر ، نموذجا 2 و6 جند من مكتب التجنيد (للذكور فقط) » .