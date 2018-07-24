الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل

منذ 53 دقيقة اخبار التعليم
الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل
هيئة السكة الحديد

بدأت هيئة سكك حديد مصر ، تلقي طلبات التقديم في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ، في معهد وردان ، التابع لهيئة سكك حديد مصر ، للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019 .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، كل ما يهم الطلاب وأولياء الأمور ، معرفته عن المدرسة ، وعن كيفية التقديم لها ، وفرص تعيين الخريجين ، في هيئة سكك حديد مصر ، وهي مرتبة في 15 نقطة ، كالتالي :

1. استأنفت هيئة سكك حديد مصر ، الدراسة في المدرسة منذ عامين ، وذلك بعد إغلاقها 13 عاما .

2. يعد العام الدراسي 2018 / 2019 ، هو الثالث منذ إعادة فتح المدرسة .

3. مدة الدراسة في المدرسة 3 سنوات ، وتمنح الخريج شهادة دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية للنقل .

4. يشترط للتقديم في المدرسة ، حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي .

5. حددت المدرسة 210 درجات ، كحد أدنى لقبول طلبات التقديم ، للعام الدراسي الجديد ، 2018 / 2019 .

6. حددت المدرسة ، أنها سوف تقبل 100 طالب فقط ، للدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد ، 2018 / 2019 .

7. يتم قبول طلبات المتقدمين ، وفقا للحاصلين على أعلى الدرجات من المتقدمين .

8. تضم المدرسة تخصصات مختلفة ، تناسب الوظائف الفنية في هيئة سكك حديد مصر.

9. يتم تعيين خريجي المدرسة مباشرة ، في هيئة سكة حديد مصر .

10. هيئة سكك حديد مصر ، هي من تحدد المناهج العملية ، التي يتم دراستها ، بينما تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، المناهج النظرية .

11. الدراسة في المدرسة تكون مجانية ودون رسوم..

12. الدراسون في المدرسة يقيمون داخل معسكرات ، في مساكن بمعهد وردان ، التابع لهيئة سكك حديد مصر .

13. التقديم في المدرسة حاليا ، يكون باليد ، وليس عن طريق البريد .

14. تشمل المستندات المطلوبة للتقديم في المدرسة ، طلب الالتحاق باسم مدير المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ، وصورة من شهادة الميلاد ، والاستمارة الدالة على النجاح ، وأصل بيان نجاح ، معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطلب ، إضافة إلى 4 صور شخصية حديثة للطالب .

15. يشترط في المتقدم للدراسة في المدرسة ، ألا يزيد عمره في الأول من شهر أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن 18 عاما ، وأن يجتاز المتقدم الاختبار الشخصي والكشف الطبي.