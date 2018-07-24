الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل

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بدأت هيئة سكك حديد مصر ، تلقي طلبات التقديم في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ، في معهد وردان ، التابع لهيئة سكك حديد مصر ، للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019 .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، كل ما يهم الطلاب وأولياء الأمور ، معرفته عن المدرسة ، وعن كيفية التقديم لها ، وفرص تعيين الخريجين ، في هيئة سكك حديد مصر ، وهي مرتبة في 15 نقطة ، كالتالي :

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1. استأنفت هيئة سكك حديد مصر ، الدراسة في المدرسة منذ عامين ، وذلك بعد إغلاقها 13 عاما .

2. يعد العام الدراسي 2018 / 2019 ، هو الثالث منذ إعادة فتح المدرسة .

3. مدة الدراسة في المدرسة 3 سنوات ، وتمنح الخريج شهادة دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية للنقل .

4. يشترط للتقديم في المدرسة ، حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي .

5. حددت المدرسة 210 درجات ، كحد أدنى لقبول طلبات التقديم ، للعام الدراسي الجديد ، 2018 / 2019 .

6. حددت المدرسة ، أنها سوف تقبل 100 طالب فقط ، للدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد ، 2018 / 2019 .

7. يتم قبول طلبات المتقدمين ، وفقا للحاصلين على أعلى الدرجات من المتقدمين .

8. تضم المدرسة تخصصات مختلفة ، تناسب الوظائف الفنية في هيئة سكك حديد مصر.

9. يتم تعيين خريجي المدرسة مباشرة ، في هيئة سكة حديد مصر .

10. هيئة سكك حديد مصر ، هي من تحدد المناهج العملية ، التي يتم دراستها ، بينما تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، المناهج النظرية .

11. الدراسة في المدرسة تكون مجانية ودون رسوم..

12. الدراسون في المدرسة يقيمون داخل معسكرات ، في مساكن بمعهد وردان ، التابع لهيئة سكك حديد مصر .

13. التقديم في المدرسة حاليا ، يكون باليد ، وليس عن طريق البريد .

14. تشمل المستندات المطلوبة للتقديم في المدرسة ، طلب الالتحاق باسم مدير المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ، وصورة من شهادة الميلاد ، والاستمارة الدالة على النجاح ، وأصل بيان نجاح ، معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطلب ، إضافة إلى 4 صور شخصية حديثة للطالب .

15. يشترط في المتقدم للدراسة في المدرسة ، ألا يزيد عمره في الأول من شهر أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن 18 عاما ، وأن يجتاز المتقدم الاختبار الشخصي والكشف الطبي.