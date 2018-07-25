كل ما تريد معرفته عن الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. الأوراق المطلوبة وطرق التقديم

Advertisements

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل نحو أسبوعين ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها ، في المرحلة الأولى من التنسيق ، التي انتهت الجمعة الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2018 ، أول أمس الإثنين .

موقع « مصر 365 » ، يرصد في تقريره التالي ، إجراءات وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة ، العربية أو الأجنبية ، في مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، وذلك بعد فتح باب تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، أمس الثلاثاء .

Advertisements

1. يبدأ قبول حملة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، مبكرا ، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج ترشيحهم ، أسوة بالعام الماضي .

2. يفتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب ، الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، اعتبارا من أمس الثلاثاء ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، ‘حتى يوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 .

3. فتح فرع لصرف وقبول الأوراق ، لطلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية ، في جامعة الإسكندرية ، داخل مبنى المدينة الجامعية ، في عزبة سعد بسموحة ، وذلك لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري ، بصفة عامة .

4. فتح فرع آخر ، لصرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، في أسيوط ، داخل مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم ، في الوليدية ، وذلك لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي ، بصفة عامة .

5. مكتب التنسيق الرئيسي في القاهرة ، ومقر المدينة الجامعية للطلاب في جامعة القاهرة .

6. الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية المتخصصة ، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم ، داخل مقر المكتب الرئيسي ، في جامعة القاهرة فقط .

7. تقرر الاستمرار بالسماح للطلاب ، بتسجيل 60 رغبة ، كما كان معمولا به في العام الماضي ، بغرض إتاحة الفرصة أمامهم ، لاختيار أكبر عدد ممكن ، من الكليات والمعاهد ، والحد أو القضاء نهائيا ، على ظاهرة استنفاذ الرغبات ، التي شكا منها الكثير من الطلاب ، خلال الأعوام السابقة .

8. تقرر أن يكون صرف الأوراق ، وأرقام التسجيل ، لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الثالثة مساء ، يوميا في الفترة المحددة .

9. يحضر الطالب أصل شهادة النجاح ، مستوفاة جميع التصديقات ، ولا تقبل صور ، أو حتى صورة طبق الأصل .

10. أصل شهادة الميلاد .

11. بالنسبة لحملة الشهادات الأجنبية ، يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل ، مستوفٍ جميع الأختام والتصديقات .

12. لمزيد من المعلومات ، على جميع الطلاب ، مراعاة ومتابعة التعليمات ، التي يصدرها مكتب التنسيق ، والتي ترد عبر موقع مكتب التنسيق ، المتاح على شبكة الإنترنت ، وعنوانه اضغط هنا