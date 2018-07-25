كل ما تريد معرفته عن مسابقة «الأعلى للجامعات» المؤهلة للدراسة في كلية الهندسة

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل نحو أسبوعين ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها ، في المرحلة الأولى من التنسيق ، التي انتهت الجمعة الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2018 ، أمس الإثنين .

وسنويا ، ينظم المجلس الأعلى للجامعات ، خلال فترة التنسيق ، مسابقة موحدة ، يخضع فيها الطلاب الحاصلون على الشهادات الفنية ، لاختبارات متخصصة ، تمكن المجلس من اختيار الطلاب المتفوقين ، للالتحاق بعدد من الكليات في الجامعات المصرية ، وعلى رأسها « الهندسة ، والتجارة ، والزراعة » .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، 7 معلومات عن مسابقة المجلس الأعلى للجامعات ، التي تؤهل طلاب الثانوية ، للالتحاق بالدراسة في كلية الهندسة .

1. بدأ تقديم الطلاب ، الحاصلين على الشهادة الثانوية الصناعية ، لخوض امتحانات المسابقة الموحدة ، في يوم 15 يوليو من العام الحالي 2018 .

2. يحق لخريجي الثانوية الصناعية ، بنظام الثلاث سنوات ، أعوام 2016 / 2017 / 2018 ، التقدم للمسابقة .

3. الحصول على %70 فأكثر من المجموع الكلي ، لطلاب الشهادة الثانوية الصناعية ، أحد الشروط اللازمة ، لخوض المسابقة .

4. المسابقة الموحدة تؤهل طلاب الشهادة السابقة ، للالتحاق بكليات الهندسة في الجامعات ، خلال العام الجامعي 2018 / 2019 .

5. يستمر تقدم الطلاب للمسابقة ، حتى يوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2018 .

6. يتم تسليم الطلبات يدويا ، بداية من يوم الأحد ، الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى الخميس الموافق 16 أغسطس من العام الحالي 2018 .

7. للطالب الحق في التقدم ، فرصتين متتالتين فقط ، بداية من عام الحصول ، على الثانوية الفنية ، أو العام التالي له .