تعرف على موعد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل نحو أسبوعين ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها ، في المرحلة الأولى من التنسيق ، التي انتهت الجمعة الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2018 ، أمس الإثنين .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، أعلن موافقة الوزارة. على عقد اختبارات القدرات ، للطلاب المصريين الحاصلين على ، الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، هذا العام 2018 ، والراغبين في الالتحاق بالكليات ، التي يشترط القبول بها ، اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات ، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس 2018 ، وحتى 9 أغسطس من العام الحالي 2018 .

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وقال الدكتور خالد عبد الغفار ، إنه يتم للمرة الأولى ، تسجيل طلاب الشهادات المعادلة ، لحجز اختبارات القدرات ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ، أسوة بطلاب الثانوية العامة ، وذلك على موقع www.tansik.egypt.gov.eg برقم الدخول والتسجيل ، الذي سوف يتسلمهم الطالب ، من مكتب التنسيق ، عند سحبه المظروف الخاص بالتنسيق ، على أن تجرى هذه الاختبارات ، في الأماكن والمواعيد المحددة ، داخل كل كلية .

وزاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قائلا : « على الطالب التوجه إلى مقر الكلية ، التي يرغب في أداء الاختبارات بها ، في تمام الساعة التاسعة صباحا ، ومعه المستندات اللازمة ، وهي صورة من استمارة النجاح ، ومستند تحقيق شخصية ، و4 صور شخصية » .