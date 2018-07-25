تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثاني بالمحافظات فقط برقم الجلوس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة في تصريحات صحفية، أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب وإسم المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية، هذا العام 2018، تزيد عن نسبة نجاح العام الماضي، وأعلنت الوزارة أنها أرسلت كشوفات نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، كما يمكنكم الإستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمحافظات (الإسكندرية، القاهرة، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، أسوان، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، السويس، دمياط، شرم الشيخ، الجيزة) من خلال هذا الرابط هنا

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وفي نفس السياق، أكد الدكتورمحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن طلاب الشهادة الإعدادية، أدوا امتحانات الدور الثاني بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، موضحًا أن جميع الكنترولات قد انتهت من تصحيح وجمع الدرجات، كما تمت عملية المراجعة على أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية الدور الثاني.

يأتي هذا كله وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي أكد على ضرورة سرعة عملية تصحيح ومراجعة أوراق الإجابة للطلاب مع التدقيق لإعطاء كل طالب الدرجات المستحقة له.

وأضاف “عطية” أنه بعد عملية تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية الدور الثاني، تقوم الوزارة باعتماد النتائج ويعتمدها المحافظين في كل مديرية تعليمية بمختلف المحافظات، ثم يتم إرسالها للمديريات والمدارس والمواقع الإلكترونية الخاصة بالتعليم للإعلان عنها.

نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية دور تاني في بعض محافظات الجمهورية:

نتيجة الشهادة الإعدادية دور تاني في محافظة السويس

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس نتيجة الدور الثاني ﻹمتحانات الشهادة الإعدادية دور تاني كذلك نتيجة الإعدادية المهنية.

وقد وصلت نسب النجاح في الشهادة الإعدادية الدور الثاني، إلى 91.75% للطلاب المنتظمين والمنازل بالمقارنة بنسبة النجاح للدور الأول والتي كانت 82.03%.

وبهذا يصبح المجموع الكلي للنتيجة الإعدادية لمجموع الدورين الأول والثاني 98.54%.

حيث كان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بشكل كلي نحو 10734 طالبًا وطالبة، وقد بلغت نسبة الغياب 224 طالبا ونسبة الحضور 10510 طلاب، فيما حضر امتحانات الدور الثاني عدد 1855 طالبا نجح منهم عدد 1702 طالب محققين نسبة نجاح الدور الثاني فقط بلغت 91.75%.

نتيجة الشهادة الإعدادية دور تاني في محافظة جنوب سيناء

كذلك اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88%، وذلك بالديوان العام بالمحافظة. وحرص محمد عقل وكيل وزارة التعليم، على تهنئة طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالدور الثاني، على النجاح لافتاً إلى أنه جار إعداد التنسيق الخاص بهم. يذكر أن 587 طالبا وطالبة قد أدوا امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس جنوب سيناء، تم توزيعهم على 16 لجنة على مستوى المحافظة. نتيجة الشهادة الإعدادية دور تاني في محافظة الفيوم اعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثانى للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة نجاح بلغت 94,80 %، كان هذا في حضور الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. وأضاف محافظ الفيوم أن إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثانى بلغ نحو 13739 طالبا وطالبة، حضر منهم 12206 وبلغ عدد الناجحين 11571 بنسبة نجاح بلغت 94,80 %. وأضاف محافظ الفيوم أن إدارة إبشواى التعليمية جاءت فى مقدمة الإدارات من حيث عدد الناجحين بنسبة 97,34 %، تلتها إدارة اطسا بنسبة 96,80 %، ثم إدارة يوسف الصديق بنسبة 96,15 %، ثم إدارة طامية بنسبة 94,39%، وإدارة سنورس بنسبة 93,12%، ثم إدارة غرب الفيوم بنسبة 92,28%، وأخيراً إدارة شرق الفيوم بنسبة 88,37 %. وأشار الدكتور جمال سامي، أن الدولة تعطي المنظومة التعليمية اهتماماً كبيراً باعتبار أن التعليم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقرى، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع طلاب المحافظة. نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثاني في محافظة الإسماعيلية صدق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني، العامة والخاصة عربى ولغات للعام الدراسى 2017 /2018 . حيث استقبل محافظ الإسماعيلية ، الدكتور فاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، واعتمد النتيجة النهائية الإجمالية للعام الدراسى ٢٠١٧- ٢٠١٨ بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى لهذا العام . وبلغت النسبة الإجمالية للنجاح فى الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثانى نحو 72و95 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 3591 طالبا وطالبة ، أدى منهم الامتحان نحو 3224 طالبًا وطالبة، نجح منهم 3087 طالبًا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة. نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثاني في محافظة كفر الشيخ كذلك قام اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الأحد الماضي، باعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 99.89%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، والمنازل، وجاءت نسبة النجاح فيها 100%. وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، إن عدد من تقدموا للامتحان في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 7 آلاف و800 طالب وطالبة، تغيب عن أداء الامتحان منهم 525 طالبًا وطالبة، وحضر 7 آلاف و275 طالبًا وطالبة نجح منهم 7 آلاف و267 طالبًا وطالبة. وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، أن نسبة النجاح بين طلاب المنازل بلغت 100% إذ تقدّم للامتحان فيها 401 طالب وطالبة، تغيب منهم 64 طالبًا وطالبة، حضر الامتحان 337 طالبًا وطالبة، ونجحوا جميعًا بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية والمنازل 100% وتقدم للامتحان فيها 237 طالبًا تغيب منهم 47 طالبًا وأدى الامتحان 190 طالبًا نجحوا جميعًا. وأوضحت أن الإدارات التعليمية جاء ترتيبها بحسب نسبة النجاح 100% تتقدمهم إدارة دسوق التعليمية وتليها الإدارات التعليمية بالحامول، وبلطيم، وشرق كفرالشيخ، وبرج البرلس، وقلين، وفوه، وبيلا، وغرب كفرالشيخ، وسيدي غازي إما إدارة مطوبس نسبة النجاح فيها 99.9%، والرياض 99.83%، وسيدي سالم 99.47%. كان هذا بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة. نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثاني في محافظة أسوان أعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى٢٠١٧-٢٠١٨، حيث بلغت نسبة النجاح 84.2 % . وكشف الدكتور السيد الفيومى، مدير عام التربية والتعليم، نتائج وإحصائيات النجاح والرسوب لإمتحانات الدور الثانى، حيث وصلت النسبة العامة لنتائج إمتحانات الدورين الأول والثانى إلى 95.8 %. من ناحية أخرى، قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إحالة واقعة تزوير 12 شهادة لإتمام المرحلة الإعدادية إلى النيابة العامة وذلك بعد إكتشاف تزوير هذه الشهادات للعام الدراسى الماضى عن طريق التلاعب بالدرجات للإلتحاق بمدارس ذات مجموع أعلى ، كما أعطى توجيهاته لمدير عام التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإستعداد والتجهيز لأداء إمتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة فى الفترة من 12 إلى 20 أغسطس القادم، وخاصة تأمين مركز توزيع الأسئلة، بجانب إعداد لجان الإمتحانات بالمدارس لتصبح جاهزة لإستقبال الطلاب ودعمها بكافة وسائل التهوية والتبريد والإنارة ، بالإضافة إلى تجهيز الإستراحات للمراقبين. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لإمتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بلغ 6652 طالبا وطالبة حضر منهم 5899 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم4967 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً بأن إجمالى المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية فى الدورين الأول والثانى 25368 طالب وطالبة نجح منهم 23682 طالبا وطالبة . نتيجة الشهادة الإعدادية دور تاني في محافظة دمياط اعتمد محافظ دمياط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية حيث جاءت نسبة النجاح في الدور الثاني فى الشهادة الإبتدائية 96.27% باجمالي الدورين 98.79 %. نتيجة الشهادة الإعدادية دور تاني في محافظة البحر الأحمر اعتمد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية دور ثاني، يوليو 2018 بالمحافظة. ومن جانبها صرحت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر مساء أمس الثلاثاء، بأن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني بالمحافظة بلغت 92%.