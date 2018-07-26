7 معلومات عن كيفية الطعن على نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

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كشف قطاع المعاهد الأزهرية ، عن دليل الطلاب لمنظومة الطعون الإلكترونية ، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي ، في الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية كافة للمرة الأولى ، وتستمر لمدة شهر ، بعد أن طبقت العام الماضي ، في 10 مناطق أزهرية فقط ، حيث يتقدم الطالب للطعن في المنطقة ، ويدفع الرسوم المقررة ، ويطلع على نموذج الإجابة ويبدي ملاحظاته ، بعدها تظهر نتيجة الطعن.

وتضمن دليل الطالب الأزهري ، عناوين الأماكن التي يمكن له ، التقدم إليها لتقديم الطعون ، في الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، 7 معلومات عن كيفية التقدم بطلب الطعن ، على نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 ، في الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية كافة ، وهي كالتالي:

1. يذهب الطالب إلى مقر الإدارة التعليمية التابع لها معهده.

2. يملأ الطالب نموذج التظلم ، ويدفع الرسوم المقررة في الإدارة التعليمية.

3. تحدد الإدارة التعليمية موعدا للطالب ، للتعرف على الورقة المطعون عليها.

4. يذهب الطالب في يوم محدد ، للتعرف على نموذج البوكليت الخاص به ، في مقر الإدارة التعليمية ، ويقر بما في ورقة إجابته.

5. تبدأ لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية 2018 ، مراجعة المواد المطعون عليها ، وذلك بمعرفة لجنة مختصة ،زتضم مجموعة من مستشاري المواد والمدرسين والمراجعين ، لمراجعة جزئيات المادة بالتفصيل ، لتحديد ما إذا كان يستحق الطالب زيادة في المادة المطعون عليها ، من عدمه.

6. يُتابع الطالب بوابة الأزهر الشريف عبر شبكة الإنترنت ، لمعرفة نتيجة التظلم.

7. في حال حصول الطالب على درجات في التظلم ، يتم استخرج بيان نجاح جديد ، من الإدارة المركزية للامتحانات في الأزهر الشريف ، ويتم استرداد الرسوم المقررة قانونا ، حال حصوله على درجات من المادة المطعون عليها.