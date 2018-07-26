جامعة زويل تخصص 10 منح لخريجي الثانوية العامة

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أعلنت جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، تخصيص 10 منح دراسية مجانية ، لأبناء محافظة شمال سيناء ، من الحاصلين على الثانوية العامة 2018 ، وذلك بالتعاون والتنسيق ، مع ديوان عام محافظة شمال سيناء ، ومؤسسة «مصر الخير».

محافظ شمال سيناء ، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، قال إن المنحة التي أعلنت عنها جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، مخصصة لطلبة الشعبة العلمية ، حيث تقدم الجامعة لطلابها ، درجة البكالوريوس في تخصصات «الهندسة البيئية ، هندسة تكنولوجيا الناتو والإلكترونيات النانونية ، هندسة الطاقة المتجددة ، هندسة الاتصالات والمعلومات ، علوم الطب الحيوي ، علوم المواد ، علوم النانو ، وعلوم فيزياء الأرض والكون».

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وأوضح اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، أن التقدم للمنحة ، يكون عن طريق الموقع الإلكتروني لجامعة زويل ، شرط ألا يقل مجموع المتقدم للمنحة عن 90% ، لافتا إلى أن المنحة ، تشمل تكاليف الدراسة والكتب ، واستخدام كل مرافق المدينة.