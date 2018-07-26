«التعليم» تعلن أعداد تظلمات الثانوية العامة 2018 اليوم

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أكد رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي ، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الخميس ، أعداد أوراق التظلمات ، التي تقدم بها طلاب الثانوية العامة 2018 ، والتي استحقت الزيادة ، عقب تظلم الطلاب عليها.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف الدكتور رضا حجازي ، أن كل طالب سوف يحصل على حقه ، دون محاباة لطالب آخر ، موضحا في الوقت ذاته ، أن أو كراسة استحقت الزيادة ، لن تتردد الوزارة في منحها الدرجات التي تستحقها.

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ولفت رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هناك بعض المعايير والشروط ، الواجب توافرها لحصول أي طالب على درجات زيادة ، ويأتي على رأسها ، مراجعة الورقة التي تبين أنها تستحق زيادة ، من قبل فريق ولجنة ، تضم مستشاري المواد الدراسية والموجهين.