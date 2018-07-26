«التعليم» تعلن أعداد تظلمات الثانوية العامة 2018 اليوم

منذ 41 دقيقة اخبار التعليم
«التعليم» تعلن أعداد تظلمات الثانوية العامة 2018 اليوم
وزارة التربية والتعليم

أكد رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي ، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الخميس ، أعداد أوراق التظلمات ، التي تقدم بها طلاب الثانوية العامة 2018 ، والتي استحقت الزيادة ، عقب تظلم الطلاب عليها.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف الدكتور رضا حجازي ، أن كل طالب سوف يحصل على حقه ، دون محاباة لطالب آخر ، موضحا في الوقت ذاته ، أن أو كراسة استحقت الزيادة ، لن تتردد الوزارة في منحها الدرجات التي تستحقها.

ولفت رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هناك بعض المعايير والشروط ، الواجب توافرها لحصول أي طالب على درجات زيادة ، ويأتي على رأسها ، مراجعة الورقة التي تبين أنها تستحق زيادة ، من قبل فريق ولجنة ، تضم مستشاري المواد الدراسية والموجهين.