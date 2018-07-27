موعد إغلاق تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2018 وسحب ملفات الشهادات المعادلة للقبول بالجامعات

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موعد إغلاق تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2018، صرح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق “سيد عطا” قائلاً: أن 135 طالب بتنسيق المرحل الثانية للثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018/ 2019 قد قاموا بتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات على موقع التنسيق الإلكتروني ومعامل الجامعات.

ومن المتعين أن تستمر أعمال تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية حتى يوم الجمعة المقبلة على أن يتم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتم بعدها الإعلان عن تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” عن نتائج الحدود الدنيا للقبول في الكليات المصري لتنسيق التعليم الثانوي للمرحلة الثانية.

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موعد إغلاق تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2018

وقد أعلن “سيد عطا” قائلاً: أن هناك أربعة آلاف طالب وطالبة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية قد قاموا بسحب ملفات القبول بالجامعات الحكومية”، وأضاف “أنه بدأ قبول حملة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يوم الثلاثاء السابق، وسوف يستمر حتى الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، وذلك بالمكتب الرئيس بالقاهرة، وفرعية بأسيوط، والإسكندرية.

وأكد “عطا” أنه من أجل العمل على توفير خدمة متميزة سوف يتم تقديم وتطوير التسهيلات والتيسيرات المقدمة إلى جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأضاف، أنه سوف يتم فتح فرع لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بجامعة الإسكندرية بمبنى المدينة الجامعية لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

وأضاف قائلاً: أنه سوف يتم فتح فرع آخر من أجل صرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات في أسيوط بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديمة بالوليدية، من أجل خدمة أبناء المحافظة والوجه القبلي بصفة عامة، إلى جانب مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة.

وخلال الفترة الراهنة تواصل معامل جامعة عين شمس العمل على استقبال تنسيق طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية لعام 2018 لليوم الرابع على التوالي، وقد شهد أيضًا المعامل إقبال متوسط على مدار اليوم، وغداً يعد اليوم الأخير في تنسيق المرحلة الثانية والتي سوف تشهد استقبال طلبات الطلاب من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الساعة الثالثة عصراً.

وقد أعلنت الجامعة عن قيامها بتخصيص ستة معامل للحاسب الأولي في الكليات التالية “كلية الهندسة بميدان عبده باشا، وكلية الحاسبات والمعلومات بالحر الرئيسي، ومعامل الحاسب بالمدينة الجامعية بنين، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الآداب، وكلية الزراعة بشبرا”، من أجل التسيير على أعمال تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية والهندسية هو ثلاثمائة وعشرين درجة فأكثر، بنسبة مئوية تصل إلى 78,05%، وللشعبة الأدبية الحد الأدنى مائتين وخمسة وثمانين درجة فأكثر أي ما يعادل نسبة مئوية تصل إلى 69,51%”.

وقد تم تشكيل لجنة عليا في جامعة عين شمس من أجل متابعة أعمال التنسيق بالجامعة تحت رئاسة رئيس الجامعة عبدالوهاب عزب وبمشاركة من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور فتحي الشرقاوي، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور عبدالناصر سنجاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نظمي عبدالحميد، ونخبة من عمداء الكلية.

كليات متاحة لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2018

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال يوم الأثنين السابق عن انطلاق فعاليات تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية لعام 2018، ويجدر هنا الإشارة أن من أبرز الكليات المتاحة للمرحلة الثانية من التنسيق هي:

كليات الهندسة.

كليات الحاسبات والمعلومات.

كلية الفنون الجميلة “عمارة”.

كليات التخطيط العمراني للشعبة الهندسية.

كليات الطب البيطري والتمريض للشعبة العلمية.

كليات التربية بأنواعها.

كليات التجارة.

كلية الآداب.

كليات الحقوق.

كليات السياحة والفنادق للشعبة الأدبية.

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