تعرف على قائمة الكليات الجديدة في تنسيق الأزهر

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قال رئيس جامعة الأزهر ، الدكتور محمد المحرصاوي ، إن الدراسة في جميع الأزهر ، سوف تبدأ يوم السبت الموافق 22 سبتمبر ، وامتحانات الفصل الدراسي الأول ، سوف تبدأ يوم 5 يناير 2019 ، وإجازة منتصف العام ، سوف تبدأ يوم السبت 26 يناير 2019 ، وبداية الفصل الدراسي الثاني ، سوف تكون في 9 فبراير ، وامتحان الفصل الدراسي الثاني ، سوف يبدأ في 25 مايو ، وامتحان التصفية سيكون ، يوم 1 سبتمبر 2019 .

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي ، أن تنسيق هذا العام ، سوف يشهد إضافة 11 كلية وفصلا جديدا ، فضلا عن إيقاف العمل في فصل واحد فقط.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، قائمة الكليات الجديدة ، التي تدخل ضمن تنسيق الأزهر الشريف ، في هذا العام ، وهي كالتالي:

1.تحويل فصول الطب للبنات في دمياط إلى كلية.

2. تحويل فصول الطب للبنات في أسيوط إلى كلية.

3. تحويل فصول صيدلة للبنات في أسيوط إلى كلية.

4. كلية التربية للبنات فث القاهرة.

5. قسم رياض الأطفال في كلية الدراسات الإنسانية ، في تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.

6. فصول التربية الرياضية للبنات في الخانكة.

7. فصول فث الفيوم تابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في القاهرة ، وتضم شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية والشريعة والقانون.

8. قسم اللغة اليابانية في كلية اللغات والترجمة للبنين في القاهرة.

9. قسم الشريعة والقانون في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في المنصورة.

10. قسم رياض الأطفال لكلية التربية للبنات في أسيوط.

11. قسم الدراسات الإسلامية للغة الصينية في كلية اللغات والترجمة بنين القاهرة.

12. إيقاف قبول الطلاب في فصول الهندسة الزراعية بأسيوط.