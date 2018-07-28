239 ألف طالب بدأوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

منذ 30 دقيقة اخبار التعليم
239 ألف طالب بدأوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية
امتحانات الثانوية العامة

بدأ 239 ألفا و316 طالبا وطالبة ، اليوم السبت ، أداء امتحانات الدور الثاني التحريرية للدبلومات الفنية ، وتستمر الامتحانات ، حتى يوم 7 أغسطس 2018.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني ، الدكتور محمد مجاهد ، إن امتحانات العملي للدور الثاني ، سوف تبدأ عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية ، كما أن أعمال تقدير الدرجات ، للتعليم الفني التجاري والفندقي ، تبدأ في يوم الجمعة ، الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الزراعي ، تبدأ يوم السبت الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أما أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الصناعي ، فتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018.

ولفت الدكتور محمد مجاهد ، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني ، بنظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس ، تضم 20 لجنة ، بينما عدد لجان الإدارة للتعليم الفني ، بنظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس ، 19 لجنة.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ، في المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية ، في محافظة شمال سيناء ، حيث يؤدي 1295 طالبا وطالبة ، الامتحانات في 8 لجان على مستوى المحافظة.

وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء ، المهندسة ليلى مرتجى ، قالت إن من يؤدون الامتحانات من طلبة التعليم الصناعي ، عددهم 873 طالبا وطالبة ، وفي التعليم الزراعي ، 302 طالب وطالبة ، وفي التعليم التجاري ، 104 طلاب وطالبات ، وفي التعليم الفندقي 16 طالبا وطالبة.

ولفتت المهندسة ليلى مرتجى ، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية ، في ديوان عام المديرية ، وغرف عمليات فرعية ، في مختلف الإدارات التعليمية ، بهدف متابعة سير الامتحانات الدبلومات الفنية ، وتذليل أي عقبات محتملة خلال فترة الامتحانات.

وفي محافظة أسيوط ، بدأ 1856 طالبا وطالبة في الدبلومات الفنية ، الصناعية والزراعية والتجارية والتعليم المزدوج ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017 / 2018 ، في 23 لجنة ، حيث يؤدى الطلاب اليوم السبت ، الامتحان في مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، قال وكيل «تعليم أسيوط» ، صلاح فتحي ، إن المديرية استعدت بشكل لبدء الامتحانات ، حيث تم توقيع بروتوكول مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان ، ونقل أوراق الأسئلة والإجابات إلى مراكز التصحيح ، لمنع تسرب الامتحانات، حيث شكلت غرف عمليات في المديرية والإدارات المختلفة ، لتلقي الشكاوى والمشكلات التي قد تحدث خلال فترة الامتحان ومعالجتها في حينها.