239 ألف طالب بدأوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

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بدأ 239 ألفا و316 طالبا وطالبة ، اليوم السبت ، أداء امتحانات الدور الثاني التحريرية للدبلومات الفنية ، وتستمر الامتحانات ، حتى يوم 7 أغسطس 2018.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني ، الدكتور محمد مجاهد ، إن امتحانات العملي للدور الثاني ، سوف تبدأ عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية ، كما أن أعمال تقدير الدرجات ، للتعليم الفني التجاري والفندقي ، تبدأ في يوم الجمعة ، الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الزراعي ، تبدأ يوم السبت الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أما أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الصناعي ، فتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018.

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ولفت الدكتور محمد مجاهد ، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني ، بنظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس ، تضم 20 لجنة ، بينما عدد لجان الإدارة للتعليم الفني ، بنظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس ، 19 لجنة.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ، في المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية ، في محافظة شمال سيناء ، حيث يؤدي 1295 طالبا وطالبة ، الامتحانات في 8 لجان على مستوى المحافظة.

وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء ، المهندسة ليلى مرتجى ، قالت إن من يؤدون الامتحانات من طلبة التعليم الصناعي ، عددهم 873 طالبا وطالبة ، وفي التعليم الزراعي ، 302 طالب وطالبة ، وفي التعليم التجاري ، 104 طلاب وطالبات ، وفي التعليم الفندقي 16 طالبا وطالبة.

ولفتت المهندسة ليلى مرتجى ، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية ، في ديوان عام المديرية ، وغرف عمليات فرعية ، في مختلف الإدارات التعليمية ، بهدف متابعة سير الامتحانات الدبلومات الفنية ، وتذليل أي عقبات محتملة خلال فترة الامتحانات.

وفي محافظة أسيوط ، بدأ 1856 طالبا وطالبة في الدبلومات الفنية ، الصناعية والزراعية والتجارية والتعليم المزدوج ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017 / 2018 ، في 23 لجنة ، حيث يؤدى الطلاب اليوم السبت ، الامتحان في مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، قال وكيل «تعليم أسيوط» ، صلاح فتحي ، إن المديرية استعدت بشكل لبدء الامتحانات ، حيث تم توقيع بروتوكول مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان ، ونقل أوراق الأسئلة والإجابات إلى مراكز التصحيح ، لمنع تسرب الامتحانات، حيث شكلت غرف عمليات في المديرية والإدارات المختلفة ، لتلقي الشكاوى والمشكلات التي قد تحدث خلال فترة الامتحان ومعالجتها في حينها.