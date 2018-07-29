Advertisements

الخطة التطبيقية لاستراتيجية التعليم الجديدة لعام 2018/ 2019 للتعليم الثانوي والإعدادي، حيث أنه من المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال الفترة القليلة القادمة عن التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعليم الجديدة للعام الدراسي القادم.

ويقوم البنك الدولي بدعم “خطة تحسين التحصيل التعليمي بجمهورية مصر العربية بحوالي مائة وعشرين مليون دولار أمريكي” من إجمالي خمسمائة مليون دولار قيمة دعم استراتيجية التعليم الجديدة لعام 2018/ 2019.

Advertisements

الخطة التطبيقية لاستراتيجية التعليم الجديدة

ومن أهم ركائز استراتيجية التعليم الجديدة هو العمل على تغيير نظام الامتحانات الخاص بنظام التعليم الثانوي، وسوف يتم تطبيقه خلال بداية شهر يناير لعام 2019.

وسوف يعتمد نظام التعليم الثانوي الجديد على حساب متوسط درجات طالب الثانوية العامة خلال الاختبارات، وقد يؤدي الطالب حوالي اثنى عشر اختباراً على مدار الثلاثة سنوات في الثمانية مواد المقرر عليه، منها ستة مواد تحريرية، وستة مواد اختبارات علمية من أجل العمل على تنمية مستويات الطلاب.

وسوف تكون الاختبارات العلمية عن طريق تكليف الطلاب بعمل مشروعات محددة على مدار السنوات الثلاثة خلال المرحلة الثانوية بدلاً من أداء اختبار واحد فقط خلال نهاية العامة الدراسي على مدار الثلاث سنوات المخصصين للتعليم الثانوي، ومن المتعين أن يتم تقييم تلك المشروعات من خلال نظام معين قد تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويكون تبعاً لذلك النظام الجديد يتم حساب درجات الطالب في مرحلة الثانوية العامة بشكل كامل من خلال نظام تراكمي على مدار الثلاث سنوات، ومن المتعين أن تشهد اختبارات الثانوية العامة تعديلات جوهرية من حيث الشكل والمضمون من أجل العمل على تنمية مهارات التفكير لجميع الطلاب، وكذلك العمل على تحسين تقييم المنقطعين عن الدراسة بعد التعليم الثانوي.

ويعتقد أن نظام التعليم الثانوية الجديد سوف يتم من خلال تنمية سلوكيات ومهارات الطلاب من أجل إعداد كوادر مناسبة لمجال العمل والتوظيف خلال فترة المستقبل، والقبول في المرحلة الجامعية، وكذلك العمل على القضاء على الدروس الخصوصية وإزالة رهبة الطلاب من الاختبارات.

اختبارات الثانوية العامة

ومن المتعين أن يتم جميع امتحانات الطلاب الثانوية العامة بنظام التعليم الجديد من خلال “الحاسب الآلي”، ويتم إدارة الاختبارات على مستوى المدرسة بالكامل، وتوزع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أجهزة التابلت على الطلاب خلال لمرحلة الثانوية من أجل استخدامها في أداء الامتحانات الجديدة.

أما بالنسبة إلى الاختبارات التحريرية فسوف يتم عن طريق نظام الاختيار من إجابات متعددة، و أسئلة لها إجابات قصيرة، وأخرى طويلة، وسوف يتم تطبيق ذلك النظام على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

نظام جديد للقبول بمرحلة الثانوية العامة بعد الإعدادية

وتتضمن أيضا استراتيجية التعليم الجديدة على تطبيق نظام جديد في “القبول بالتعليم الثانوي، والتعليم الفني” حيث سوف يتم عمل اختبارات القدرات من أجل تحديد مكانة الطلاب وهل يتم إلحاقه بالتعليم الثانوي أم بالتعليم الفني.

حيث أنه لن يكون هناك قبول لمرحلة الثانوية العامة يعتمد على مجموعة الطالب خلال مرحلة الشهادة الإعدادية فقط، ويقدم البنك الدولي دعم إلى “المركز القومي للامتحانات” من أجل تصميم والعمل على تجريب إجراءات اختبارات جديدة القدرات على المستوى الوطني للصف الثالث الإعدادي.

أقرا المزيد قبل تطبيقه في سبتمبر المقبل.. 18 معلومة عن نظام التعليم الجديد