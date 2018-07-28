وزير التعليم: حل 50% من مشكلات الدراسة وإلغاء الثانوية العامة خلال عامين

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استعرض الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، آليات تطوير منظومة التعليم ، خلال فعاليات الجلسة الثانية ، من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، والتي جاءت بعنوان «استراتيجية تطوير التعليم».

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الأطفال هم ثروة مصر الحقيقية ، وأن الوزارة تسعى لمواجهة كثافة الفصول في المدارس ، لافتا إلى أن المسافة بيننا وبين العالم الخارجي تزداد ، بسبب تطور المناهج التعليمية.

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وأضاف «شوقي»: «نحن نستهدف تطوير التعليم في كافة المدارس الحكومية، وسيكون التركيز على الذين يحصلون على جودة تعليم قليلة جدا وغير مناسبة»..مشيرا إلى أن المشاكل كثيرة جدا سواء في الكثافة أو البنية التحتية أو أحوال المعلمين.

وتابع وزير التربية والتعليم: «إن الأهم من ذلك كله هو ضعف الوضع في الهوية المصرية والأنتماء عند الأجيال الجديدة» ..قائلا: «

وأكد الدكتور طارق شوقي ، أن المنظومة الجديدة ، تهدف إلى أن يكون هناك تعليم حقيقي ومهارة حقيقية ، حيث حصلت مصر في العام 2013. على المركز الأخير في التصنيف العالمي لجودة التعليم ، وفي العام 2018 ، تقدمت 3 مراكز ، متابعا: «الجميع مسؤول عما أصاب أولادنا ، سواء على مستوى الأسرة والدولة والقرارات التي اتخذت في حقهم».

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مصر تسعى لبناء نظام تعليمي جديد ، على غرار دول سنغافورة وكوريا وإندونيسيا ، موضحا أن الوزارة ، سوف تلغي نظام الثانوية العامة في العام 2020 / 2021 ، فضلا عن حل 50% من المشكلات الحالية في التعليم ، بحلول العام ذاته.

والمؤتمر يحضره المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فضلا عن وزراء ، ونواب في البرلمان ، وكبار قيادات الدولة ، وأكثر من 3 آلاف من شباب الجامعات ، والشخصيات العامة ، وأوائل الثانوية العامة ، وممثلين عن محافظات الجمهورية كافة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين ، أبرز القضايا والموضوعات الملحة ، المطروحة على أجندة الدولة المصرية ، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر ، جلستي «استراتيجية بناء الإنسان المصري» و«استراتيجية تطوير التعليم» ، حيث تناقش الجلسة الأولى ، جهود الدولة في القطاعات المختلفة في هذا الشأن ، وعرضا لرؤية الشباب ، لكيفية بناء الإنسان المصري ، مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا.

وتتضمن جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» ، شرحا لرؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر ، وسبُل تحقيق هذه الاستراتيجية ، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع ، بينما يشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، مناقشة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي ، والتعرف على المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي ختام جلسات المؤتمر ، تأتي مبادرة «اسأل الرئيس» ، التي تشهد حضورا فعالا وقويا للشباب ، خاصة شباب الجامعات المصرية ، حيث تركز الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم ، التي تعكس مدى إدراكهم للواقع ، وإلمامهم بالمتغيرات والأحداث المهمة ، داخليا وإقليميا ودوليا ، كما يتخلل المؤتمر ، عروضا تقديمية مختلفة ، وعروض فنية يقدمها الشباب ، ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ختام المؤتمر ، بعض النماذج المتميزة من شباب الجامعات.