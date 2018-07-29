الحصول على تأشيرة للطلاب المصريين في كندا لإستكمال دراستهم الجامعية: الخطوات والأوراق المطلوبة

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الحصول على تأشيرة للطلاب المصريين في كندا لإستكمال دراستهم الجامعية، إذا كنت طالباً من مصر ، فستحتاج إلى تصريح الدراسة للدراسة في كندا. يتم إصدار هذه التأشيرة خصيصًا للطلاب مثلك الذين هم على استعداد لبدء مغامرتهم للدراسة في الخارج في كندا. ومن خلال المقال تعرف على أهم المعلومات حول عملية الحصول على تصريح الدراسة لتحديد ما إذا كانت الدراسة في الخارج في كندا مناسبة لك.

الحصول على تأشيرة للطلاب المصريين في كندا لإستكمال دراستهم الجامعية

كم من الوقت يستغرق للحصول على تأشيرة؟

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تأكد من توفير وقت إضافي لطلب التأشيرة. مباشرة بعد قبولك وتسجيلك في الجامعة التي تختارها ، يمكنك بالفعل بدء طلبك للحصول على تصريح الدراسة الكندي . يجب التقدم بطلب قبل 4-6 أشهر على الأقل قبل بدء برنامج الشهادة الجامعية، بعد تقديم الطلب ، يمكنك أن تتوقع أن تنتظر حوالي 42 يومًا لاتخاذ القرار.

الخطوات الرئيسية للحصول على تأشيرة طالب كندي

هذا ما يجب على الطلاب المصريين القيام به للحصول على تأشيرة طالب تسمح لهم بالدراسة في كندا:

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت أو على الورق.

إذا تقدمت بطلب للورقة فستضطر إلى زيارة مركز طلب التأشيرة في مصر لتقديم مستنداتك.

سيتم أيضًا أخذ القياسات الحيوية في مركز طلبات التأشيرة بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

اعتمادًا على موقفك ، بعد تحليل طلبك ، من الممكن دعوتك لإجراء مقابلة التأشيرة.

ربما يتعين على الطلاب المصريين توفير القياسات الحيوية خلال عملية طلب التأشيرة. إن المقاييس الحيوية الخاصة بك هي ، في الأساس، تعريف إضافي (مثل البصمات والصور) التي تستخدمها البلدان لأغراض أمنية وسيكون عليك حضور مقابلة التأشيرة خلال عملية التقديم.

تصريح الدراسة في كندا صالح لمدة تصل إلى مدة الدورة + 3 أشهر. حتى تتمكن من البقاء خلال برنامج درجة بكاملها ، قد تحتاج إلى تجديد التأشيرة كل عام. إذا كنت ترغب في الإقامة في كندا بعد انتهاء الدراسة ، فسيتعين عليك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أخرى ، أو تجديد التأشيرة من خلال مكتب الهجرة.

كم سأدفع لتأشيرة الطلاب؟

لتقديم طلب للحصول على تصريح الدراسة الكندي ، سيتعين عليك أيضًا دفع رسوم قدرها 150 دولارًا كنديًا. اعتمادًا على موقفك ، ستسمح لك السلطات الكندية بدفع هذه الرسوم عبر الإنترنت ، أو في موقع في مركز طلبات التأشيرة في مصر ، أو من خلال تحويل مصرفي، لن يحتاج الطلاب المصريون للحصول على تأمين صحي للتأشيرة الكندية، وسيكون عليك دفع مبلغ إضافي قدره 85 دولار كندي لجمع بياناتك الحيوية. CAD.

ما هي المستندات التي سأحتاجها للحصول على تأشيرة طالب؟

عندما تقدم طلبًا للحصول على تأشيرة دخول ، فإن أحد أهم الأشياء التي تحتاج إلى إثباتها هو أنه يمكنك دعم نفسك أثناء برنامج دراستك. بالنسبة إلى كندا ، يطلب منك إثبات أنك إذا كنت ستقوم بالدراسة في أي مقاطعة باستثناء كيبيك ، يمكنك دفع 833 دولار كندي / شهر ، أو إذا كنت ستدرس في كيبيك يمكنك دفع 917 دولار كندي / إما من مصدر خارجي ، أو بالفعل في حسابك المصرفي.

لن يضطر الطلاب المصريون إلى إثبات أنهم يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد للدراسة في إحدى الجامعات الدولية في كندا. ولكن تضمن هذه المهارات اللغوية إمكانية النجاح في فصولك وإدارة شؤونك في كندا، لن يحتاج الطلاب المصريون إلى إجراء اختبار طبي قبل الوصول إلى كندا.

لن يحتاج الطلاب المصريون إلى إنشاء حساب مصرفي مقيد. يحد هذا النوع من الحسابات المصرفية من المبلغ الذي يمكنك سحبه كل شهر ، ويسمح لك فقط بالوصول إليه عند وصولك إلى كندا.

الشروط المطلوبه للحصول على تصريح الدراسة وتقديم الطلب

قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح دراسة ، تحتاج إلى ما يلي:

(خطاب قبول من مؤسسة تعليمية محددة (DLI)، جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر )

والآن تعرف على المستندات التي تحتاجها قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح دراسة:

1. إثبات أن لديك ما يكفي من المال لدفع ثمن

رسوم دراسية.

2. نفقات المعيشة لنفسك وأي أفراد الأسرة الذين يأتون معك إلى كندا وإعادة وسائل النقل لنفسك ولأي فرد من أفراد العائلة الذين يأتون معك إلى كندا.

3. أن يكون مواطنا يحترم القانون وليس له سجل جنائي ولا يشكل خطرا على أمن كندا.

4. قد تضطر إلى تقديم شهادة الشرطة.

5. أن تكون في صحة جيدة، وقد تحتاج إلى إكمال اختبار طبي.

التقديم:

بشكل عام ، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح دراسة قبل مجيئك إلى كندا. يمكن لبعض الناس التقدم للحصول على تصريح دراسة من داخل كندا. في بعض الحالات ، يمكنك التقدم بطلب عند وصولك إلى كندا في ميناء الدخول. لذلك تأكد من فهمك للخيار المتاح لك وهو :

•التقديم داخل كندا

•التقديم خارج كندا

•التقدم في ميناء الدخول

تقديم طلب للحصول على تصريح دراسة داخل كندا

يمكنك تقديم طلب للحصول على تصريح دراسة داخل كندا ، إذا كنت واحدا من التالي:

طفل قاصر في المدرسة الابتدائية أو الثانوية. تبادل أو زيارة طالب. الطالب الذي أكمل دورة دراسية قصيرة أو برنامج دراسي ، وهو شرط للقبول في DLI. شخص يحمل تصريح إقامة مؤقتة (TRP) صالح لمدة 6 أشهر على الأقل ، أو أحد أفراد أسرته رعاية أحد الزوجين أو شريك القانون العام (وأفراد أسرهم). تقدمت للحصول على الإقامة الدائمة ، إذا كان مؤهلاً. شخص لديه تصريح دراسي من مكتب التأشيرات في الخارج ، وتم إصدار التصريح قبل وصولك إلى كندا.

فيما يخص افراد العائلة :

الرياضيين على فريق مقره كندا

وممثلي وسائل الاعلام، وأعضاء من رجال الدين

وممثلي وسائل الاعلام، وأعضاء من رجال الدين الأفراد العسكريين المعينين في كندا.

أحد أفراد العائلة أو موظف خاص في ممثل أجنبي معتمد بشكل صحيح (90 يومًا قبل أو بعد أن لم يعد مصرحًا لك بالدراسة بدون تصريح دراسي).

مواطن أجنبي أو أحد أفراد أسرته ممن لديهم تصريح دراسي أو عمل صالح ، ويريد البقاء في كندا لفترة أطول للدراسة.

كندا بها أفضل الجامعات في العالم وتقدم درجات الماجستير التنافسية أيضا ، وقد انضم طلاب من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى أكبر الأسماء في مجالهم، قد تختار لبرنامج الماجستير في كندا ما يلي: الصحافة ، السياسة ، الطب ، الهندسة و تقنية المعلومات ، والكثير منها يدعم اللغة الإنجليزية . وبناء عليه فإن كندا هي الدولة الأكثر تعليماً في العالم ، حيث أن أكثر من نصف سكانها يحملون شهادات جامعية.