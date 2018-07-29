20 معلومة عن ملامح نظام التعليم الجديد

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كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، تفاصيل ملامح نظام التعليم الجديد ، والهدف الأساسي منه ، فضلا عن استراتيجية الوزارة في التطوير ، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز 20 تصريحا ، للدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في اليوم الأول من مؤتمر الشباب السادس ، الذي تستضيفه جامعة القاهرة.

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1. وجودي في جامعة القاهرة يشرفني ، فأنا ابن هذا المكان ، ووالدي كان أستاذا هنا ، هذا المكان عزيز جدا على قلبي.

2- الهدف الأساسي من استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هو الأطفال ، وثروة مصر الحقيقة في أطفالها.

3. لا نريد كثافات في الفصول ، فالمجتمعات تغيرت حاليا ، والمسافة بينا وبين العالم الخارجي تزيد.

4. الوظائف في المستقبل تغيرت ، يجب أن نعد الطفل لعالم به خيال.

5. المرحلة الابتدائية منظومة ضخمة ، تشكل 40% من قطاع التربية والتعليم ، وتضم 22 مليون طالب ، ضمن منظومة التربية والتعليم.

6. مصرف تغذية يومية لمليون طفل ، ولدينا مليونا و300 ألف معلم ، و55 ألف مدرسة ، ونفكر في تدريب 200 ألف معلم ، خلال شهر أغسطس المقبل.

7. وزارة التربية والتعليم ، سوف تبني نظاما تعليميا جديدا ، وأجيال قادرة على التعلم وتلقي التعليم الراقي ، وهو ما نسعى إلى تحقيقه لأطفال مصر ، خلال شهر سبتمبر المقبل.

8. لن تكون هناك ثانوية عامة ، سوف يتم تغيير المرحلة الثانوية بالكامل ، فضلا عن الخمس سنوات الأولى في المرحلة الابتدائية ، وبالتالي سوف ننجح في حل 50% من المشكلة الحالية ، خلال 3 سنوات فقط.

9. يبدأ تطبيق النظام الجديد في شهر سبتمبر المقبل ، وفي العام 2020 / 2021 لن تكون هناك ثانوية عامة ، وبحلول 2026 / 2027 ، يتفرغ نظام التعليم القديم ، من الطلاب الموجودين به.

10. متوسط كثافة الطلاب في مصر أعلى من المستوى العالمي ، وهذه الزيادة واضحة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

11. السواد الأعظم من المدارس المصرية ، هي الحكومية العربية المجانية ، التي تمثل 86% من المجموع الكلي.

12. تستهدف وزارة التربية والتعليم التعليم الفني ، تطوير التعليم في مدارس مصر كافة ، فضلا عن التركيز على المناطق المحرومة من الفرصة.

13. تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحسين جودة التعليم المصري المجاني ، حتى يعود كما كان ، حيث إن غياب التعلم عن التعليم المصري ، هو أساس المشكلات.

14. على الجميع المشاركة في تحمل المسؤولية ، سواء كانت الأسرة أو الدولة.

15. يتضمن تطوير منظومة التعليم ركيزة أساسية ، تسمى تحسين الحاضر.

16. وقوع حالات انتحار في المرحلة الثانوية ، لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما ، يؤكد أن هناك خطأ في المنظومة التعليمية ، التي نشأ عليها طلابنا ، وهو ما نسعى إلى تغييره في الوقت الحالي.

17. إذا أوصل التعليم بعض الناس إلى الانتحار ، فهذا يعني أن هناك شيء غير صحيح ، وسبب الضغط العصبي على المواطنين ، ربط مستقبل الأطفال بفرصة واحدة وامتحان واحد.

18. نحن من وضعنا هذا الضغط على النشء ، وجعلناهم طوال 10 سنوات يحضرون لهذا اليوم ط عن طريق التلقين المتواصل ، وهذا الشيء اسمه «صناعة الدرجات».

19. احترفنا علم صناعة الدرجات ، ويجب تغيير الطريقة التي يتم بها قياس مهارات الطلبة ، وهو ما نعمل عليه في المنظومة الجديدة.

20. الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه بتوفير الإنترنت لجميع مراكز الشباب أو قصور الثقافة ، بهدف توفير التواصل الطالب ببنوك المعرفة على التابلت.