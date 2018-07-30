تعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، إن الوزارة سوف تعقد اليوم الإثنين ، مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2018 .

مكتب التنسيق واجه مشكلة ، تمثلت في ارتفاع الأعداد بشريحة المرحلة الثانية ، حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 70% ، لأقل من 90% ، نحو 55.6% ، وذلك من إجمالي طلاب الثانوية العامة 2018 ، وعددهم 413 ألفا و79 طالبا ، ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة ، سواء في الشعبتين العلمي أو الأدبي.

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وفي تصريحات صحفية عنها ، قالت مصادر في مكتب التنسيق ، إن المؤشرات تشير إلى أن الحد الأدنى للقبول ، في كليات الطب البيطري ، هو 95.8% ، والهندسة 93.1% ، والتخطيط العمراني 93% ، والتمريض 82.5% ، والعلوم 93.5% للعلمي علوم ، و81.5% للعلمي رياضة ، و92% لكلية الفنون الجميلة عمارة ، و90.7% للحاسبات والمعلومات ، والإعلام للعلمي 94.4% ، والعلوم السياسية للعلمي 95.8%.

وأضافت المصادر ، أن الحد الأدنى للقبول في كلية التجارة 68.1% ، والحقوق 68% ، والسياحة والفنادق 76.9% ، والآداب 71.2% ، والتربية 66.5% ، ودار العلوم القاهرة 72.2%.

وتابعت المصادر في تصريحاتها: «سوف تبقى أماكن شاغرة ، في الانتساب الموجه بكليات التربية ، والخدمة الاجتماعية ، وبعض الأماكن في كليتي الحقوق والتجارة».