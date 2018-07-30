«التعليم»: تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة بداية من العام الدراسي الجديد

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إنه بداية من العام الدراسي الجديد ، سوف تكون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المدرسة ، وليس على مستوى المحافظة أو الجمهورية ، كما كان يحدث من قبل.

وخلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر» ، المذاع على فضائية MBC MASR ، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ، أضاف أحمد خيري ، أن نظام التعليم الجديد ، لا يعتمد على الامتحانات بشكل أساسي ، بل على قياس مدى فهم واستيعاب الطالب ، موضحا أنه لن يكون هناك امتحانات ، في نظام التعليم الجديد ، بداية من «KG1» وحتى الصف السادس الابتدائي.

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وشدد المتحدث باسم «التعليم» ، على أن الوزارة لا تخطط للاستغناء عن أي معلم ، بعد تطبيق النظام التعليمي الجديد ، لكنها سوف تعمل من أجل تطويرهم وتدريبهم.