11 معلومة عن نظام «التابلت».. يطبق على الثانوي العام في العام الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أنها استقرت على تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، على طلاب مرحلة رياض الأطفال ، ومرحلة الثانوي العام ، بداية من العام الدراسي الجديد.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في 11 معلومة ، تفاصيل منظومة «التابلت» الجديدة ، المقرر أن يستفيد منها طلاب الثانوية العامة ، بداية من العام الدراسي الجديد ، وهي كالتالي:

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1. توزّع أجهزة التابلت ، على طلاب الصف الأول والمعلمين .

2. يستفيد نحو مليون معلم وطالب من منظومة التابلت الجديدة.

3. يتك تزويد الفصول بخدمة «واي فاي».

4. يتم وضع سيرفرات داخل الفصول ، لتحميل المحتوى العلمي للطالب ، عن طريق بنك المعرفة المصري ، ومصادر تعلم أخرى وفيديوهات تفاعلية.

5. تختار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أفضل أنواع أجهزة التابلت ، ويتم تسليمها للطلاب بأفضل التقنيات الحديثة.

6. لن يتحمل الطالب في النظام الجديد ، أي تكلفة مالية خاصة بسعر التابلت.

7. تخصص مراكز لصيانة أجهزة التابلت للطلاب ، عن طريق الإدارات والمديريات التعليمية المختلفة.

8. يؤدي الطالب امتحانه على جهاز التابلت.

9. يتم تزويد 2500 مدرسة ثانوي ، بتغطية لشبكة الإنترنت في محافظات الجمهورية كافة ، ومراكز الشباب والنجوع.

10. تتضمن منظومة «التابلت» ، حماية الطالب من أي مواد قد تؤدي إلى انحراف أخلاقي ، عن طريق تشفير بعض البرامج في التابلت.

11. يهدف التابلت إلى ربط الطالب ، بوسائل التعلم المختلفة.