تعرف على موعد فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الإثنين ، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب ، لطلاب الثانوية العامة ، في المرحلتين الأولى والثانية ، الذين ترشحوا لكليات ومعاهد ، بعيدة عن مناطق سكنهم ، اعتبارا من يوم الخميس المقبل ، الموافق 2 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الإثنين المقبل ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في حدود نسبة الـ10% التي قررها المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقد اليوم الإثنين في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية ، قال الدكتور خالد عبد الغفار ، إنه بالنسبة للتحويل المناظر ، فيجب أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للقطاع ، والتحويل غير المناظر ، يجب أن يكون مستوفيا الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها ، إضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

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ولفت وزير التعليم العالي ، إلى أن التحويلات سوف تكوم عن طريق مكتب التنسيق فقط ، ولا يوجد أي تحويلات ورقية ، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط ، إضافة إلى استيفاء الشروط الإضافية ، للكلية المراد التحويل إليها ، مثل اجتياز اختبارات القدرات ، مؤكدا أن المفاضلة بين الطلاب ، سوف تكون على أساس المجموع ودرجات الطالب ، في شهادة الثانوية العامة.