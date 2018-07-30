تعرف على موعد فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب

منذ 42 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على موعد فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب
الكليات المتاحه في تنسيق المرحلة الثانية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الإثنين ، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب ، لطلاب الثانوية العامة ، في المرحلتين الأولى والثانية ، الذين ترشحوا لكليات ومعاهد ، بعيدة عن مناطق سكنهم ، اعتبارا من يوم الخميس المقبل ، الموافق 2 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الإثنين المقبل ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في حدود نسبة الـ10% التي قررها المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقد اليوم الإثنين في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية ، قال الدكتور خالد عبد الغفار ، إنه بالنسبة للتحويل المناظر ، فيجب أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للقطاع ، والتحويل غير المناظر ، يجب أن يكون مستوفيا الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها ، إضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

ولفت وزير التعليم العالي ، إلى أن التحويلات سوف تكوم عن طريق مكتب التنسيق فقط ، ولا يوجد أي تحويلات ورقية ، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط ، إضافة إلى استيفاء الشروط الإضافية ، للكلية المراد التحويل إليها ، مثل اجتياز اختبارات القدرات ، مؤكدا أن المفاضلة بين الطلاب ، سوف تكون على أساس المجموع ودرجات الطالب ، في شهادة الثانوية العامة.