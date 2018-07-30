تعرف على الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الثانية «أدبي»

Advertisements

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الإثنين ، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، عقد في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كما أعلن كذلك موعد فتح باب تقليل الاغتراب ، أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية ، بداية من الخميس المقبل.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2018 ، لطلاب الشعبة الأدبية.

Advertisements

آداب المنصورة 327.5 درجة.

آداب طنطا 327.5 درجة.

حقوق سوهاج 327 درجة.

تجاره انتساب موجه القاهرة 327 درجة.

آداب انتساب موجه الإسكندرية 326 درجة.

آداب الفيوم 325.5 درجة.

تربية الغردقة جنوب الوادي 325.5 درجة.

آداب انتساب موجه حلوان 325 درجة.

آداب فرع الوادي الجديد 325 درجة.

آداب دمنهور 325 درجة.

آداب انتساب موجه بنها 324.5 درجة

تجارة بنها 323.5 درجة.

آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 323.5 درجة.

تجارة انتساب موجه عين شمس 323 درجة.

سياحة وفنادق فرع مطروح جامعة الإسكندرية 322.5 درجة.

تجاره انتساب موجه الإسكندرية 321.5 درجة.

تجاره انتساب موجه حلوان 321 درجة.

كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 320.5 درجة.

آداب دمياط 320.5 درجة.

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 320 درجة.

تجارة بني سويف 320 درجة.

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 319.5 درجة.

نوعية جيزة 319.5 درجة.

تجارة قنا جامعة جنوب الوادي 319.5 درجة.

تجارة دمنهور 318.5 درجة.

تجارة بور سعيد 318.5 درجة.

تربية نوعية شعبة رياض أطفال في النوبارية جامعة دمنهور 318.5 درجة.

نوعية بنها 318 درجة.

آداب انتساب موجه الزقازيق 317.5 درجة.

آداب أسوان 317.5 درجة.

نوعية قنا 317.5 درجة.

آداب بني سويف 317 درجة.

آداب انتساب موجه شبين الكوم جامعة المنوفية 316 درجة.

كلية فنون جميلة فنون أسيوط 315.5 درجة.

آداب انتساب موجه دمنهور 314.5 درجة.

آداب المنيا 314.5 درجة.

تربية ابتدائي جامعة السويس 314 درجة.

تتجار انتساب موجه جامعة بنها 313.5 درجة.

تجارة انتساب موجه جامعة الزقازيق 313.5 درجة.

آداب سوهاج 313.5 درجة.

آداب أسيوط 313.5 درجة.

تربية جامعة دمياط 313.5 درجة.

آداب قنا جامعة جنوب الوادي 313 درجة.

تجارة شبين الكوم جامعة المنوفية 313 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة الفيوم 312.5 درجة.

تربية شعبة رياض أطفال جامعة دمياط طالبات 312 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة بورسعيد 312 درجة.

كلية تجارة جامعة أسوان 311.5 درجة.

تربية طفولة فرع جامعة الوادي جديد 311.5 درجة.

تجاره طنطا 311.5 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 311 درجة.

تربية ابتدائي جامعة العريش 310.7 درجة.

حقوق القاهرة 310.5 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة المنصورة 310.5 درجة.

تجاره انتساب موجه جامعة المنصورة 310.5 درجة.

حقوق جامعة بورسعيد 310.2 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة الإسماعيلية 310 درجات.

آداب انتساب موجه جامعة طنطا 310 درجات.

حقوق جامعة دمياط 310 درجات.

سياحة وفنادق جامعة المنصورة 309 درجات.

حقوق جامعة عين شمس 308.5 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة العريش 308 درجة.

تجارة جامعة السادات 308 درجات.

آداب انتساب موجه جامعة أسوان 308 درجات.

تجارة انتساب موجه الإسماعيلية جامعة قناة السويس 308 درجات.

تجارة انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 307.5 درجة.

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 307 درجات.

حقوق جامعة بني سويف 307 درجات.

الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه في جامعة السويس 307 درجات.

تربية طفولة جامعة السويس 307 درجات.

نوعية بور سعيد 306.5 درجة.

نوعية عباسية 306.5 درجة.

دار العلوم جامعة القاهرة 306.5 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة دمياط 306 درجات.

تجارة انتساب موجه شبين كوم جامعة المنوفية 306 درجات.

كلية التجارة جامعة العريش 305.7 درجة.

نوعية موسيقية جامعة كفر الشيخ 305.5 درجة.

تجارة جامعة السويس 305.5 درجة.

نوعية أسيوط 305 درجات.

تجارة انتساب موجه دمنهور 305 درجات.

تربية شعبة طفولة العريش 304.7 درجة.

تجارة أسيوط 304.5 درجة.

حقوق الفيوم 304 درجات.

آداب انتساب موجه بني سويف 303.5 درجة.

برنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 302.5 درجة.

آداب انتساب موجه أسيوط 302.5 درجة.

نوعية الفيوم 302 درجة.

نوعية المنصورة 302 درجة.

تجارة سوهاج 301 درجة.

حقوق الإسكندرية 301 درجة.

اقتصاد منزلي شبين الكوم جامعة المنوفية 300.5 درجة.

آداب انتساب موجه المنيا 300.5 درجة.

تجارة انتساب موجه طنطا 300.5 درجة.

حقوق حلوان 300 درجة.

كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم مالية وإدارية جامعة الزقازيق 300 درجة.

تجارة انتساب موجة جامعة السادات 300 درجة.

آداب انتساب موجه فرع الوادي الجديد 299.5 درجة.

تجارة انتساب موجه جامعة بور سعيد 299.5 درجة.

آداب انتساب موجه جامعة سوهاج 299.5 درجة.

نوعية موسيقية المنيا 299 درجة.

تجاره انتساب موجة جامعة السويس 298.5 درجة.

آداب انتساب موجه قنا جامعة جنوب الوادي 298.5 درجة.

تجارة انتساب موجه أسوان 298.5 درجة.

حقوق انتساب موجه القاهرة 297.5 درجة.

حقوق بنها 297.5 درجة.

دار العلوم انتساب موجه جامعة القاهرة 297.5 درجة.

تجارة انتساب موجه في قنا جامعة جنوب الوادي 297.5 درجة.

اقتصاد منزلي حلوان 297 درجة.

كلية التجارة انتساب موجه جامعة العريش 296.5 درجة.

تجارة انتساب موجه بني سويف 296.5 درجة.

حقوق انتساب موجه جامعة عين شمس 296.5 درجة.

حقوق قنا جنوب الوادي 296 درجة.

سياحة وفنادق الإسماعيلية جامعة قناة السويس 296 درجة.

تجاره انتساب موجه أسيوط 294.5 درجة.

حقوق انتساب موجه حلوان 294 درجة.

حقوق طنطا 293.5 درجة.

حقوق أسوان 293.5 درجة.

كلية الاقتصاد المنزلي في العريش 292.5 درجة.

تجارة انتساب موجه سوهاج 292.5 درجة.

دار العلوم جامعة الفيوم 292 درجة.

حقوق الزقازيق 291.5 درجة.

سياحة وفنادق المنيا 291.5 درجة.

حقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية 291 درجة.

حقوق انتساب موجه جامعة بنها 291 درجة.

تربية ابتدائي جامعة دمياط 291 درجة.

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بني سويف 291 درجة.

خدمه اجتماعية جامعة حلوان 291 درجة.

حقوق شبين الكوم جامعة المنوفية 290.5 درجة.

حقوق أسيوط 290 درجة.

تربية رياضيه بنات شبين الكوم 290 درجة.

حقوق انتساب موجه سوهاج 288.5 درجة.

خدمة اجتماعية انتساب موجه جامعة حلوان 288.5 درجة.

نوعية موسيقية جامعة قنا 288 درجة.

حقوق المنصورة 287 درجة.

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 286.5 درجة.

حقوق انتساب موجه بني سويف 286.5 درجة.

حقوق انتساب موجه شبين الكوم جامعة المنوفية 286 درجة.