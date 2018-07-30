الأماكن الشاغرة في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2018 شعبة أدبي

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الأماكن الشاغرة لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة والأخيرة في تنسيق شعبة أدبي بعد أن تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار”.

الأماكن الشاغرة لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة شعبة أدبي

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحساب الآلي بالتجمع الأول “شعبة التسويق.

المعهد الفني التجاري بدمياط

المعهد الفني التجاري بمحافظة أسيوط.

المعد الفني التجاري بمحافظة العريش.

المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة “الهرم”.

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم “برأس البر”.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة “بالعريش”.

نوعية موسيقية بفرع “مطروح جنوب الإسكندرية”.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية.

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بمحافظة أسوان.

التكنولوجي العالي إدارة العاشر من رمضان بمرسى مطروح.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

الفراعنة العالي إدارة أعمال.

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية بالمريوطية “بالهرم”.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

تربية شعبة تربية فنية جامعة السويس.

المعهد العالي خدمة اجتماعية بمحافظة أسوان.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين.

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجية شعبة إدارة بشبرامنت.

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم “نظم المعلومات الإدارية”.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية شعبة محاسبة.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية شعبة إدارة أعمال.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم بالمنصورة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية “قسم علوم مصرفية واستثمار”.

المعهد الفني التجاري بمحافظة طنطا.

معهد عالي حاسبات شعبة “علوم الإدارة بشبرا الخيمة”.

المعهد العالي قاهرة سياحة وفنادق بالمقطم.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول “شعبة نظم”.

المعهد العالي قاهرة ترجمة شعبة علوم إدارة بالمقطم.

معهد العباسية للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية.

خدمة اجتماعية انتساب موجة بمحافظة أسيوط.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم بالجيزة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة.

تربية رياضية بنين بمحافظة سوهاج.

المعهد الكندي العالي للإدارة في السادس من أكتوبر.

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة السادس من أكتوبر.

تربية ابتدائي فرع الوادي الجديد.

تربية نوعية بمحافظة أسوان.

تربية رياضية بنات في محافظة المنصورة.

خدمة اجتماعية بمحافظة أسيوط.

خدمة اجتماعية أسوان.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

تربية رياضية بنين بالإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية بالإسكندرية.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان.

معهد طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم.

معهد القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم.

تربية ابتدائي بمحافظة أسوان.

تربية نوعية فنية بالعباسية.

خدمة اجتماعية بمحافظة الفيوم.

تربية رياضية بنين بمحافظة كفر الشيخ.

حقوق انتساب موجة قنا جنوب الوادي.

تربية ابتدائي الغردقة جنوب الوادي.

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير.

تربية رياضية بنين قنا جنوب الوادي.

المعهد الفني التجاري ببنها.

المعهد الفني التجاري بالروضة.

المعهد الفني التجاري بالإسكندرية.

المعهد الفني التجاري بالمطرية.

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بني سويف/ انتساب موجه.

دار العلوم انتساب موجة بالمنيا.

حقوق انتساب موجة بمحافظة أسوان.

المعهد العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ 6 أكتوبر.

التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية.

المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارية سوهاج “شعبة نظم”.

تربية نوعية فنية أسوان.

المعهد العالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية المعادي.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة الشرقية.

نوعية فنية بفرع مطروح جنوب الإسكندرية.

المعهد العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

المعهد الفني التجاري بقويسنا.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة لغات.

المعد العالي إدرة شعبة إدارة ومحاسبة بكفر الشيخ.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة.

معهد المستقبل العالي للدراسات والتكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للسياحة بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديدة.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

المعد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

تربية رياضية بنات أسوان.

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات.

نوعية فنية جامعة دمياط.

شعبة مطاعم فني سياحة إسكندرية.

المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

المعهد العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية.

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية.

معهد سيناء العالي سياحة وفنادق رأس سدر.

نوعية فنية الفيوم.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

المعهد العالي للدراسات السياحية بدمياط.

نوعية موسيقية جامعة دمياط.

المعهد الفني التجاري بأسوان.

المعد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد سياحي بأبي قير.

المعهد الفني التجاري بسوهاج.

المعد الفني للفنادق قنا.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا “إدارة أعمال”.

تربية رياضية بنات بمحافظة بورسعيد.

كلية التربية الفنية جنوب المنيا.

فنون جميلة فنون جنوب الإسكندرية.

أقرا المزيد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 .

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