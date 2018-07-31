مفاجأة.. لا يوجد امتحانات بالمرحلة الإبتدائية في نظام التعليم الجديد

Advertisements

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن العمل جاري على قدمًا وساق داخل هيئة الأبنية التعليمية لتشيد مدارس جديدة تستوعب كثافة الطلاب في 4 محافظات، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك امتحانات في نظام التعليم الجديد بدءًا من “كي جي 1” وحتى الصف السادس الابتدائي.

وأكد خيري خلال حديثه في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم شريف عامر، أن نظام التعليم الجديد والذي سيبدأ مع العام الدراسي المقبل 2018-2019، لا يعتمد على الامتحانات بشكل أساسي بل على قياس مدى فهم واستيعاب الطالب.

Advertisements

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بإنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وفقا للنظام التعليمى الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد بشأن عدم وصول الكتب إلى المدارس مع بدء العام الدراسى، حيث أن عدد الكتب قليل نظرا لقلة عدد الصفوف المطبق عليهم بالإضافة إلى اختلاف المناهج الجديدة عن السابقة.

وأضاف خيرى، فى تصريحات صحفية أمس الإثنين، أن الوزارة انتهت خلال شهر يوليو من تدريب المدربين الذين سيتولون بدورهم تدريب معلمى المدارس الحكومية والخاصة، وبدءا من أول أغسطس وحتى نهايته سيتم تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الاول الابتدائى .. مشيرا إلى أنه فى الفترة من أول سبتمبر وحتى 22 من نفس الشهر سيتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بدءا من الصف الثانى الابتدائى حتى مرحلة الثانوية العامة .

وأوضح أن الوزارة تولى اهتماما خاصا لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لايمانها بدورهم الهام والحيوى فى انجاح تجربة النظام التعليمى الجديد .

أما بخصوص مرحلة الثانوية العامة، فقد أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ،إلى أن امتحان الثانوية العامة بداية من العام الدراسي الجديد سيصبح على مستوى المدرسة وليس على مستوى المحافظة والجمهورية.

جدير بالذكر أن دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، ذكر خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني السادس للشباب التي حملت عنوان «استراتيجية تطوير التعليم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحن نستهدف تطوير التعليم في كافة المدارس الحكومية، مشيرًا إلىأن الوزارة تهدف لبناء نظام تعليمي جديد بمصر مثل النظم التعليمية في سنغافورة وكوريا وأندونيسيا، وهو الذي سيبدأ العام الدراسي المقبل، معربًا أنه سيتم أيضا تحسين المنتج التعليمي للطلبة في النظام القديم.