بالفيديو.. تصريحات مثيرة من التعليم بشأن ترتيب مصر العالمي بالتعليم الأساسي

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صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد قائلاً “أن ترتيب جمهورية مصر العربية بين دول العالم في التعليم الأساسي يعد سيء جداَّ”.

وأضاف قائلاً “أن مصر بلد عظيمة حضارتها ترجع لآلاف السنين، ولا يصح أن يكون ترتيبها بهذه الدرجة من السوء”.

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وجاء تلك التصريحات المثيرة من الدكتور محمد مجاهد خلال مشاركته في حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف “أن الدروس الخصوصية قد أصبحت المحور الأساسي للتعليم بالنسبة للأسرة المصرية”، وتابع “كل ما يهم الأسرة المصرية هو البحث عن مدرس جيد لأبنائهم”.

وأضاف “أن بعض طلاب كلية الهندسة يتعثرون في السنوات الأولى بسبب تحويلهم من نظام الحفظ لنظام يعتمد على الفهم”.

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