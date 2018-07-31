كل ما تريد معرفته عن إلغاء كتب المستوى الرفيع من المدارس

Advertisements

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العام المقبل 2019 ، سوف يكون عاما للتعليم ، حيث يشهد كذلك استمرار تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلاب وبالعملية التعليمية كافة ، ويتضمن النظام الجديد ، إلغاء كتب المستوى الرفيع.

موقع «مصر 365» ، يرصد في السطور التالية ، كل ما يهم الطلاب وأولياء الأمور ، عن شروط وضوابط وأسباب إلغاء كتب المستوى الرفيع ، ضمن نظام التعليم الجديد ، المقرر تطبيقه بداية من شهر سبتمبر المقبل ، وهو كالتالي:

Advertisements

1. المستوى الرفيع هو منهج للغة الإنجليزية ، يختلف عن مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويهدف المستوى الرفيع ، إلى رفع مستوى الطلاب في الشهادة الابتدائية ، ويكون خاص بكل مدرسة ، بعدد حصص معين ، ويؤدي الطالب الامتحان فيه تحريريا.

2. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء كتب المستوى الرفيع ، حيث إن اللغة الإنجليزية التي سوف تطبق في النظام الجديد ، غنية ، ولن تكون بحاجة إلى تدريس مادة المستوى الرفيع كمادة منفصلة.

3. بعد إلغاء كتب المستوى الرفيع ، يدرس الطالب اللغة الإنجليزية ، بمستوى أعلى من الكتب ، التي تتعاقد معها المدارس ، وبناء عليه ، فلن يكون الطالب ، بحاجة إلى المستوى الرفيع.

4. ألغت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كتب المستوى الرفيع ، من مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

5. يهدف إلغاء المستوى الرفيع ، إلى تخفيف عدد المناهج الدراسية عن الطالب ، فضلا عن منع سبوبة أصحاب المدارس الخاصة ، حيث كانت المدارس تستغل الكتب الإضافية ، وترفع مصروفات الخدمات على أولياء الأمور.

6. قرار إلغاء كتب المستوى الرفيع ، لن يؤثر على مستوى الطلاب ، حيث إن هناك بديلا في المنهج الجديد ، سوف يكون غنيا بكل ما يحتاجه الطالب.

7. المطلوب من أولياء الأمور ، بعد إلغاء كتب المستوى الرفيع ، معرفة محتوى المنهج الجديد ، الذي سوف يكون بديلا. فضلا عن رد المبالغ المالية التي دفعها بعض أولياء الأمور ، في مقابل الحصول على كتب المستوى الرفيع.

8. لن يؤثر إلغاء كتب المستوى الرفيع ، على المصروفات الدراسية ، حيث ستبقى كما هي ، كما أن سعر كتب المسنوب الرفيه ، تحتسب ضمن مصروفات الخدمات ، وليست ضمن المصروفات التعليمية.

9. يشمل قرار إلغاء كتب المستوى الرفيع ، المدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة للغات ، والمدارس التابعة للمعاهد القومية.